"Дівчача команда": Юрушева з дочками та племінницею у паперових тіарах наробили кумедних селфі на пляжі
Дружина шоумена та колишнього голови Черкаської ОВА Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева похвалилася фото зі своїми доньками з відпочинку в Італії.
Єлизавета показала селфі зі своїми дівчатами: 10-річною Наталі, 3-річною Анною та племінницею.
"Моя дівчача команда", - написала вона під фото.
Нагадаємо, нещодавно Юрушева у купальнику незвичного кольору похвалилася стрункою фігурою.
Також Єлизавета якось наробила чорно-білих фото, на яких продемонструвала "ідеально недосконалу" себе.
