"Дівчача команда": Юрушева з дочками та племінницею у паперових тіарах наробили кумедних селфі на пляжі

Фото з Instagram Єлизавети Юрушевої

Дружина шоумена та колишнього голови Черкаської ОВА Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева похвалилася фото зі своїми доньками з відпочинку в Італії.

Єлизавета показала селфі зі своїми дівчатами: 10-річною Наталі, 3-річною Анною та племінницею.

"Моя дівчача команда", - написала вона під фото.

Юрушева показалася з доньками на прогулянці

Бізнесвумен наробила фото зі своїми дівчатами коло моря

На морі дівчата плавали на надувному матраці

Єлизавета заселфилася з молодшою донькою

Справжні принцеси на відпочинку

Нагадаємо, нещодавно Юрушева у купальнику незвичного кольору похвалилася стрункою фігурою.

Також Єлизавета якось наробила чорно-білих фото, на яких продемонструвала "ідеально недосконалу" себе.