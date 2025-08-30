"Дівчача команда": Юрушева з дочками та племінницею у паперових тіарах наробили кумедних селфі на пляжі

Юлія Леськова - 30 серпня, 11:42
Єлизавета Юрушева робить селфі у дзеркало
Фото з Instagram Єлизавети Юрушевої

Дружина шоумена та колишнього голови Черкаської ОВА Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева похвалилася фото зі своїми доньками з відпочинку в Італії. 

Єлизавета показала селфі зі своїми дівчатами: 10-річною Наталі, 3-річною Анною та племінницею. 

"Моя дівчача команда", - написала вона під фото. 


Єлизавета Юрушева заселфилася з доньками

Юрушева показалася з доньками на прогулянці

Єлизавета Юрушева з донькою та племінницею

Бізнесвумен наробила фото зі своїми дівчатами коло моря

Єлизавета Юрушева показала нові фото

На морі дівчата плавали на надувному матраці

Єлизавета Юрушева на відпочинку в Італії
Єлизавета заселфилася з молодшою донькою
Єлизавета Юрушева показала відпустку зі своїми доньками

Справжні принцеси на відпочинку

Нагадаємо, нещодавно Юрушева у купальнику незвичного кольору похвалилася стрункою фігурою

Також Єлизавета якось наробила чорно-білих фото, на яких продемонструвала "ідеально недосконалу" себе. 

Читайте також:

Детокс та жодних правил харчування: мама трьох Юрушева вразила пресом та перелічила секрети стрункості

Юрушева у бікіні та в компанії дочок захопила кадрами з Португалії

Юрушева у бікіні похвалилася струнким тілом і показала італійське літо з дочками. Фото

Юрушева
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів