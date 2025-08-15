Юрушева у купальнику незвичного кольору похвалилася стрункою фігуркою біля моря в Італії. Фото

37-річна бізнеследі Єлизавета Юрушева продовжує хвалитися моментами зі свого італійського відпочинку в Форте-дей-Мармі.

Дружина ексголови Черкаської ОДА Олександра Скічка у своєму Instagram опублікувала серію знімків, на яких позувала у монокіні золотисто-бежевого кольору біля моря та на тлі пляжних бунгало.

Знаменитість похвалилася довгими ніжками Фото instagram

Єлизавета посвітила тілом крупним планом

Бізнеследі спокусливо попозувала для сонячних фото в регіоні Тоскани

Обраниця Скічка показала тоненьку талію на березі Тірренського моря

Якось Юрушева ділилася секретами свого стрункого вигляду

Домашній улюбленець також насолодився відпочинком

Нагадаємо, від свого чоловіка Єлизавета має двох дочок: 10-річну Наталі й 3-річну Анну. Днями вона показувала літні розваги з дівчатками в Італії та ділилася спогадами з поїздки до Португалії. А від минулих стосунків у неї є 17-річний син Даніель.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення бізнесвумен зі спадкоємицями мешкають у Мілані, але час від часу навідуються в Україну. Цієї весни Олександр звозив дочок на риболовлю.