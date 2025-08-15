Юрушева у купальнику незвичного кольору похвалилася стрункою фігуркою біля моря в Італії. Фото
37-річна бізнеследі Єлизавета Юрушева продовжує хвалитися моментами зі свого італійського відпочинку в Форте-дей-Мармі.
Дружина ексголови Черкаської ОДА Олександра Скічка у своєму Instagram опублікувала серію знімків, на яких позувала у монокіні золотисто-бежевого кольору біля моря та на тлі пляжних бунгало.
Нагадаємо, від свого чоловіка Єлизавета має двох дочок: 10-річну Наталі й 3-річну Анну. Днями вона показувала літні розваги з дівчатками в Італії та ділилася спогадами з поїздки до Португалії. А від минулих стосунків у неї є 17-річний син Даніель.
Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення бізнесвумен зі спадкоємицями мешкають у Мілані, але час від часу навідуються в Україну. Цієї весни Олександр звозив дочок на риболовлю.