Юрушева у купальнику незвичного кольору похвалилася стрункою фігуркою біля моря в Італії. Фото

Карина Тімкова - 15 серпня, 10:00

37-річна бізнеследі Єлизавета Юрушева продовжує хвалитися моментами зі свого італійського відпочинку в Форте-дей-Мармі.

Дружина ексголови Черкаської ОДА Олександра Скічка у своєму Instagram опублікувала серію знімків, на яких позувала у монокіні золотисто-бежевого кольору біля моря та на тлі пляжних бунгало.

Нагадаємо, від свого чоловіка Єлизавета має двох дочок: 10-річну Наталі й 3-річну Анну. Днями вона показувала літні розваги з дівчатками в Італії та ділилася спогадами з поїздки до Португалії. А від минулих стосунків у неї є 17-річний син Даніель.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення бізнесвумен зі спадкоємицями мешкають у Мілані, але час від часу навідуються в Україну. Цієї весни Олександр звозив дочок на риболовлю.

