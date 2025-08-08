Юрушева у бікіні похвалилася струнким тілом і показала італійське літо з дочками. Фото

Карина Тімкова - 8 серпня, 14:45

37-річна бізнеследі Єлизавета Юрушева похвалилася кадрами з сімейного відпочинку в Форте-дей-Мармі, що в Італії.

На сонячних фото дружина Олександра Скічка, ексголови Черкаської ОДА показала літні розваги зі своїми донечками, 10-річною Наталі та 3-річною Анною. А ще підприємиця не забула похвалитися стрункістю у бікіні.

"Короткий візуальний огляд: італійське літо, діти, собаки, велосипеди. "Сподіваюся, цей лист застане вас у гарному гуморі" (так і було)", — написала вона.

Єлизавета Юрушева у купальнику блиснула стегнами і пласким животом

Для відпочинку Єлизавета обрала стильний купальник з квітами

Фото instagram

Єлизавета Юрушева посвітила стрункістю у бікіні в Італії

Раніше вона розповідала, як їй вдається мати таку струнку і підтягнуту фігуру

Єлизавета Юрушева показала обійми з дочками на італійському відпочинку

Юрушева замилувала обіймами зі спадкоємицями

Єлизавета Юрушева показала стильний квітковий лук в Італії

Бізнеследі обрала стильну квіткову сукенку для прогулянки

Єлизавета Юрушева показала розваги з дочками на італійському відпочинку

Судячи з футболки, Наталя є фанаткою американської співачки Сабріни Карпентер

Єлизавета Юрушева замилувала обіймами своїх зі Скічком дочок

Сестрички виглядали щасливими в Італії

Єлизавета Юрушева показала, як її дочка катається на велосипеді

Старша дочка подружжя вподобала кататися на велосипеді

До речі, днями Юрушева у компанії дочок показувала свої розваги в Португалії. А ще сім'я полюбляє організовувати милі вечірки та разом відзначати важливі свята.

Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення Єлизавета і діти живуть у Мілані, але часто відвідують Україну. Весною Скічко навіть влаштовував для доньок риболовлю.

Як відомо, від попередніх стосунків бізнеследі також має 17-річного сина Даніеля.

