Юрушева у бікіні похвалилася струнким тілом і показала італійське літо з дочками. Фото

37-річна бізнеследі Єлизавета Юрушева похвалилася кадрами з сімейного відпочинку в Форте-дей-Мармі, що в Італії.

На сонячних фото дружина Олександра Скічка, ексголови Черкаської ОДА показала літні розваги зі своїми донечками, 10-річною Наталі та 3-річною Анною. А ще підприємиця не забула похвалитися стрункістю у бікіні.

"Короткий візуальний огляд: італійське літо, діти, собаки, велосипеди. "Сподіваюся, цей лист застане вас у гарному гуморі" (так і було)", — написала вона.

Для відпочинку Єлизавета обрала стильний купальник з квітами Фото instagram

Раніше вона розповідала, як їй вдається мати таку струнку і підтягнуту фігуру

Юрушева замилувала обіймами зі спадкоємицями

Бізнеследі обрала стильну квіткову сукенку для прогулянки

Судячи з футболки, Наталя є фанаткою американської співачки Сабріни Карпентер

Сестрички виглядали щасливими в Італії

Старша дочка подружжя вподобала кататися на велосипеді

До речі, днями Юрушева у компанії дочок показувала свої розваги в Португалії. А ще сім'я полюбляє організовувати милі вечірки та разом відзначати важливі свята.

Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення Єлизавета і діти живуть у Мілані, але часто відвідують Україну. Весною Скічко навіть влаштовував для доньок риболовлю.

Як відомо, від попередніх стосунків бізнеследі також має 17-річного сина Даніеля.