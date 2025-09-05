Бушміна в купальнику влаштувала спокусливі танці і похвалилася підкачаним тілом

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна (Яна Швець), схоже, як ніколи раніше задоволена своєю формою.

У своєму Instagram вона запостила відео в купальнику, де показала спокусливі танці і підкачане тіло.

"Якби я відкрила бар, то назвала би його "Від світанку до світанку", - підписала відео Яна.

Єва перебуває у чудовій формі

Хіба не кожного дня зірка займається йогою

До речі, не так давно співачка відсвяткувала свої 36

Нагадаємо, якийсь час Яна виступала під псевдонімом LAYAH. Однак у свій 36-ий день народження оголосила про завершення цього проєкту і зазначила, що знов хоче повернутись до образу Єви Бушміної.

Як відомо, Яна експериментує не лише з псевдонімом. Не так давно вона приміряла на себе образ брюнетки.