Бушміна в купальнику влаштувала спокусливі танці і похвалилася підкачаним тілом
5 вересня, 17:45
Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна (Яна Швець), схоже, як ніколи раніше задоволена своєю формою.
У своєму Instagram вона запостила відео в купальнику, де показала спокусливі танці і підкачане тіло.
"Якби я відкрила бар, то назвала би його "Від світанку до світанку", - підписала відео Яна.
Нагадаємо, якийсь час Яна виступала під псевдонімом LAYAH. Однак у свій 36-ий день народження оголосила про завершення цього проєкту і зазначила, що знов хоче повернутись до образу Єви Бушміної.
Як відомо, Яна експериментує не лише з псевдонімом. Не так давно вона приміряла на себе образ брюнетки.
Приєднуйтесь до дискусії