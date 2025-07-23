Екс-"ВІА Гра" Бушміна в бікіні посвітила сідницями на пляжі в Одесі

Тамара Кудрявченко - 23 липня, 10:30

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна, яка нещодавно повернулася до цього псевдоніму після багаторічної кар'єри під сценічним ім'ям LAYAH, навідалася в Одесу. 

Там співачка, яка під час великої війни оселилася у Франції разом зі своїм епатажним бойфрендом-скульптором, наробила пляжного контенту з акцентом на пружні сідниці і виклала його в Instagram.  

Єва Бушміна на пляжі в Одесі

Єва Бушміна раптом приїхала в Одесу, не побоявшись постійних обстрілів міста

На одеському пляжі компанію Яні Швець (справжнє ім'я артистки) склала подруга і песик. 


Співачка з подругою посвітили дупцями перед одеситами і гостями міста

Співачка з подругою посвітили дупцями перед одеситами і гостями міста

Бушміна показала попу на пляжі

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Єва Бушміна без макіяжу

Також вона доволі часто показується без мейкапу

Нагадаємо, Яна Швець потрапила до ВІА Гри у 2010-му після "Фабрики зірок-3" та проспівала в гурті близько 2 років. 

У співачки є донька Едіта від шлюбу з Дмитром Лановим. Бушміна жодного разу не світила дитину у мережі і достеменно невідомо, з ким і де вона живе. 

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