Лонгорія у блискучій сексі-сукні відсвяткувала 50-річчя у Маямі, а Бекхем привітала її світлиною з похресницею
Американська акторка Єва Лонгорія 15 березня святкує свій ювілей - зірці виповнилося 50 років. З нагоди свята вона влаштувала розкішну вечірку у Маямі й показала кадри у своєму Instagram.
На свій день народження Єва одягнула обтислу сукню-бюстьє з паєтками.
А от найближча подруга Лонгорії, британська дизайнерка Вікторія Бекхем, вочевидь, не змогла приїхати на вечірку, тож привітала її у своєму Instagram спільними фото.
"З днем народження! Ми любимо тебе так сильно", - написала Вікі.
До речі, Єва Лонгорія приїжджала на святкування 50-річчя Вікторії Бекхем. Вона запалювала там у чорній сукні з мереживом.
Також Лонгорія якось готувала мексиканську страву зі своїм племінником, старшим сином Бекхемів Брукліном.
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