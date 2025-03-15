Лонгорія у блискучій сексі-сукні відсвяткувала 50-річчя у Маямі, а Бекхем привітала її світлиною з похресницею

Фото з Instagram Єви Лонгорії

Американська акторка Єва Лонгорія 15 березня святкує свій ювілей - зірці виповнилося 50 років. З нагоди свята вона влаштувала розкішну вечірку у Маямі й показала кадри у своєму Instagram.

На свій день народження Єва одягнула обтислу сукню-бюстьє з паєтками.

Як вам святковий образ іменинниці?

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А от найближча подруга Лонгорії, британська дизайнерка Вікторія Бекхем, вочевидь, не змогла приїхати на вечірку, тож привітала її у своєму Instagram спільними фото.

"З днем народження! Ми любимо тебе так сильно", - написала Вікі.

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Скріншот з Instagram Вікторії Бекхем

"З днем народження, найкраща хрещена. Поцілунки від Харпер Севен", - передала привітання від донечки Вікі

До речі, Єва Лонгорія приїжджала на святкування 50-річчя Вікторії Бекхем. Вона запалювала там у чорній сукні з мереживом.

Також Лонгорія якось готувала мексиканську страву зі своїм племінником, старшим сином Бекхемів Брукліном.