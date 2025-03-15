Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Лонгорія у блискучій сексі-сукні відсвяткувала 50-річчя у Маямі, а Бекхем привітала її світлиною з похресницею

Юлія Леськова - 15 березня, 13:49
Єва Лонгорія позує для фото
Фото з Instagram Єви Лонгорії

Американська акторка Єва Лонгорія 15 березня святкує свій ювілей - зірці виповнилося 50 років. З нагоди свята вона влаштувала розкішну вечірку у Маямі й показала кадри у своєму Instagram.

На свій день народження Єва одягнула обтислу сукню-бюстьє з паєтками.

Єва Лонгорія у сукні для святкування 50-річчя

Як вам святковий образ іменинниці?


Єва Лонгорія святкує 50-річчя

Акторка відірвалася на повну

Єва Лонгорія біля торта

Лонгорія наголосила на своєму знаку Зодіака - риби

А от найближча подруга Лонгорії, британська дизайнерка Вікторія Бекхем, вочевидь, не змогла приїхати на вечірку, тож привітала її у своєму Instagram спільними фото.

"З днем народження! Ми любимо тебе так сильно", - написала Вікі.

Єва Лонгорія та Вікторія Бекхем

Вікі показала фото з дівич-вечора з найкращою подружкою

Скріншот з Instagram Вікторії Бекхем
Єва Лонгорія та донька Вікторії Бекхем

"З днем народження, найкраща хрещена. Поцілунки від Харпер Севен", - передала привітання від донечки Вікі

До речі, Єва Лонгорія приїжджала на святкування 50-річчя Вікторії Бекхем. Вона запалювала там у чорній сукні з мереживом.

Також Лонгорія якось готувала мексиканську страву зі своїм племінником, старшим сином Бекхемів Брукліном.

Читайте також:

"Моя красива подруга": золота Лонгорія на кінофестивалі пригорнула наречену Роналду в поцяткованому максі

Лонгорія на відпочинку посвітила тілом у бікіні та показалася в обіймах чоловіка

49-річна Лонгорія у лосинах і топі потягала залізо у спортзалі

лонгорія
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів