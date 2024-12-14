"Зі своїм племінником": Лонгорія у домашньому спортлуці повчила первістка Бекхемів готувати мексиканську тостаду. Відео
Американська акторка Єва Лонгорія, яка нещодавно позувала на хіднику з нареченою Кріштіану Роналду, показала, як готує зі старшим сином Бекхемів, Брукліном.
Відео вона опублікувала у своєму Instagram.
На кадрах Єва у сірому спортивному костюмі стоїть біля Брукліна, а навколо них інгредієнти для тостади (страва мексиканської кухні, подібна до піци) з куркою та яловичиною, які вони готували.
"Я тут зі своїм племінником Брукліном, тому що ми пробуємо його гострі соуси для одного мого рецепту", - сказала Лонгорія.
Після того, як Єва та Бекхем-молодший приготували курку та яловичину для начинки тостади, акторка покроково розповіла, як збирати мексиканську страву.
"Тепер на основу викладаємо соус, посипаємо її сиром і ставте в духову піч на кілька секунд", - сказала Єва.
Після цього зверху вони виклали м'ясо, листя салату, гуакамоле та полили все соусом.
Нагадаємо, Єва Лонгорія та Вікторія Бекхем - подруги. Єва якось запалювала на святкуванні 50-річчя дизайнерки.
Якось Вікі навіть врятувала акторку від випадкового оголення, прикривши її глибоке декольте рукою.
Як відомо, нещодавно Лонгорія разом зі своїм сином Сантьяго попозувала на хіднику у Парижі.
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