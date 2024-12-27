Лонгорія на відпочинку посвітила тілом у бікіні та показалася в обіймах чоловіка

Марія Мельник 27 грудня, 11:00
Лонгорія у відкритому топі
фото з Instagram

Американська акторка Єва Лонгорія оприлюднила "позаофісні" фото в купальнику.

На знімках 49-річна зірка на відпочинку показалася в обіймах чоловіка, медіамагната Пепе Бастона, та сина Сантьяго.

"Поза офісом", - підписала фото Єва.


Лонгорія в купальнику

Раніше акторка зізнавалася, що насправді тренуватися у залі не любить, але вміє себе мотивувати

фото з Instagram
Лонгорія з 6-річним сином

Єва нерідко відпочиває з сином і любить постити фото з ним

Лонгорія і чоловік

Зірка показалася зі своїм коханим

Акторка Лонгорія з сином і чоловіком

До речі, першим чоловіком актриси був баскетболіст Тоні Паркер, з яким вона побралася у 2007-му

А з нинішнім чоловіком весілля зіграли у 2016-му

А з нинішнім чоловіком весілля зіграли у 2016-му

Нагадаємо, раніше Лонгорія, якій у березні виповниться 50, розказувала, як дбає про фізичне і ментальне здоров'я, а також зізнавалася, чи боїться дорослішання.

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