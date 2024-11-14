"Не тому, що не хочу постаріти": 49-річна Лонгорія розказала, як дбає про себе, знявшись для глянцю в вишуканих луках

Марія Ткаченко 14 листопада, 11:30
Єва Лонгорія
Фото Félix Valiente для Marie Claire

Американська акторка Єва Лонгорія, яка у березні відсвяткує 50-річчя, боїться не цифр у своєму паспорті, а того, що не встигне здійснити за своє життя. Зірка категорично не бажає вірити в те, що пік її успіху не попереду.

Про це Єва говорила в інтерв'ю Marie Claire.

Акторка Єва Лонгорія

Єва у вишуканих вбраннях попозувала для випуску Marie Claire, присвяченому віку


"Я приймаю холодні ванни, терапію червоним світлом, силові тренування з вагою, я медитую, веду щоденник", - розповіла актриса.

"Я прокидаюся разом із сонцем, я практикую заземлення, у мене є смарт-кільце Oura для відсвідковування глибокого сну, я приймаю магній та інші добавки, я роблю все. Не тому, що не хочу постаріти, а тому, що саме хочу постаріти", - підкреслила Єва.

Відчайдушна домогосподарка Єва Лонгорія

Лонгорія в березні святкуватиме ювілей

"Для мене вік - це лише цифра, але я в захваті. Відмовляюся вірити в те, що мій найбільший успіх уже позаду", - додала вона.

Єдине, що в швидкоплинності життя засмучує Лонгорію, це те, що вона навряд чи встигне побачити все, що їй хотілося б.

Актриса Єва Лонгорія
Акторка старанно піклується про себе не для того, щоби не постаріти, а навпаки

"Я впадаю в депресію, коли думаю, що не побачу все, перш ніж помру. Це мене засмучує. Тобто я знаю, що потраплю в Африку, але мені не вдасться об'їздити всю Африку. Знаю, що бувала в Південній Америці, але я не зможу побачити всю Південну Америку", - пояснила вона.

До речі, Лонгорія, яка на позапопередніх президентських виборах у США підтримувала Гілларі Клінтон, а на цьогорічних - Камалу Гарріс, не приховує свого розчарування та шоку в зв'язку з перемогою Дональда Трампа. Вона вважає, що якщо той дотримається своїх передвиборчих обіцянок, Америка стане "страшним місцем".

Фотосесія Єви Лонгорії

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" хотіла би побачити всі-всі цікаві куточки нашої планети

Акторка, її чоловік Хосе Бастон та їхній 6-річний син Сантьяго й до цього в останні роки здебільшого проводили час у Іспанії та Мексиці, а не в США.

"Я маю таку перевагу. Я можу втекти і поїхати будь-куди. Більшості американців так не пощастило. Вони застрягнуть у цій країні-антиутопії, і я відчуваю тривогу та смуток через них", - зазначила Лонгорія.

Лонгорія

Нагадаємо, в вересні репер Потап, який під час повномасштабної війни чимало часу проводить за кордоном, познайомився з Євою Лонгорією та похвалився цим у Instagram.

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