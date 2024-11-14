"Не тому, що не хочу постаріти": 49-річна Лонгорія розказала, як дбає про себе, знявшись для глянцю в вишуканих луках

Американська акторка Єва Лонгорія, яка у березні відсвяткує 50-річчя, боїться не цифр у своєму паспорті, а того, що не встигне здійснити за своє життя. Зірка категорично не бажає вірити в те, що пік її успіху не попереду.

Про це Єва говорила в інтерв'ю Marie Claire.

Єва у вишуканих вбраннях попозувала для випуску Marie Claire, присвяченому віку

Реклама:

"Я приймаю холодні ванни, терапію червоним світлом, силові тренування з вагою, я медитую, веду щоденник", - розповіла актриса.

"Я прокидаюся разом із сонцем, я практикую заземлення, у мене є смарт-кільце Oura для відсвідковування глибокого сну, я приймаю магній та інші добавки, я роблю все. Не тому, що не хочу постаріти, а тому, що саме хочу постаріти", - підкреслила Єва.

Лонгорія в березні святкуватиме ювілей

"Для мене вік - це лише цифра, але я в захваті. Відмовляюся вірити в те, що мій найбільший успіх уже позаду", - додала вона.

Єдине, що в швидкоплинності життя засмучує Лонгорію, це те, що вона навряд чи встигне побачити все, що їй хотілося б.

Акторка старанно піклується про себе не для того, щоби не постаріти, а навпаки

"Я впадаю в депресію, коли думаю, що не побачу все, перш ніж помру. Це мене засмучує. Тобто я знаю, що потраплю в Африку, але мені не вдасться об'їздити всю Африку. Знаю, що бувала в Південній Америці, але я не зможу побачити всю Південну Америку", - пояснила вона.

До речі, Лонгорія, яка на позапопередніх президентських виборах у США підтримувала Гілларі Клінтон, а на цьогорічних - Камалу Гарріс, не приховує свого розчарування та шоку в зв'язку з перемогою Дональда Трампа. Вона вважає, що якщо той дотримається своїх передвиборчих обіцянок, Америка стане "страшним місцем".

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" хотіла би побачити всі-всі цікаві куточки нашої планети

Акторка, її чоловік Хосе Бастон та їхній 6-річний син Сантьяго й до цього в останні роки здебільшого проводили час у Іспанії та Мексиці, а не в США.

"Я маю таку перевагу. Я можу втекти і поїхати будь-куди. Більшості американців так не пощастило. Вони застрягнуть у цій країні-антиутопії, і я відчуваю тривогу та смуток через них", - зазначила Лонгорія.

Нагадаємо, в вересні репер Потап, який під час повномасштабної війни чимало часу проводить за кордоном, познайомився з Євою Лонгорією та похвалився цим у Instagram.