"Три способи примиритися з редискою": Клопотенко порадив, з чим скуштувати популярний сезонний овоч

Тамара Кудрявченко - 13 травня, 10:45

Якщо ви не дуже любите редиску і традиційне її споживання, зірковий кухар Євген Клопотенко пропонує спробувати варіанти для яскравого смаку. 

У своєму Instagram дослідник їжі і її нетипових поєднань показав, як ще можна їсти цей сезонний овоч. 

Клопотенко розповів, як їсти редиску

Євген уже розповідав, з чим їсти спаржу, а тепер черга дійшла і до редиски

Перше, що Клопотенко пропонує приготувати - це салат із редиски з... редискою. Вам треба взяти зелені верхівки редиски і власне сам овоч, порізати, посолити і полити домашньою олією. 


Салат із редиски за Клопотенком

Зробіть салат із верхівок редиски і самої редиски

Друге, більш нетривіальне поєднання - це редиска з медом. 

Клопотенко їсть редиску з медом

Євген любить дивувати

І третє - смак для екстремалів - редиска з ванільним цукром. 

Редиска з ванільним цукром - це для поціновувачів яскравих смаків

Редиска з ванільним цукром - це для поціновувачів яскравих смаків

Нагадаємо, раніше Клопотенко дивував підписників цікавими поєднаннями з картоплею та розповідав, як їсти тюльпани і весняний цвіт

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