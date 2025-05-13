"Три способи примиритися з редискою": Клопотенко порадив, з чим скуштувати популярний сезонний овоч
Якщо ви не дуже любите редиску і традиційне її споживання, зірковий кухар Євген Клопотенко пропонує спробувати варіанти для яскравого смаку.
У своєму Instagram дослідник їжі і її нетипових поєднань показав, як ще можна їсти цей сезонний овоч.
Перше, що Клопотенко пропонує приготувати - це салат із редиски з... редискою. Вам треба взяти зелені верхівки редиски і власне сам овоч, порізати, посолити і полити домашньою олією.
Друге, більш нетривіальне поєднання - це редиска з медом.
І третє - смак для екстремалів - редиска з ванільним цукром.
Нагадаємо, раніше Клопотенко дивував підписників цікавими поєднаннями з картоплею та розповідав, як їсти тюльпани і весняний цвіт.
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