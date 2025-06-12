"Окрошки в нас ніколи не було": Клопотенко дав рецепти холодних українських супів

38-річний шефкухар і ресторатор Євген Клопотенко, відомий епатажним підходом до кулінарії, порадив українські охолоджуючі страви на літо.

У своєму Instagram Євген розповів, чим можна замінити популярну влітку окрошку.

Очолив список від шефкухаря холодник (або бурячанка). Страва складається з буряка, яйця, огірка, зелені і кефіру і, до речі, є альтернативою борщу влітку.

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"Окрошки в нас ніколи не було", - запевнив він

За словами Євгена, рятує влітку і холодний борщ з квасу, огірків та щавелю.

Наостанок Клопотенко порадив приготувати киселицю - страву з печеної картоплі і редьки.

Страва дещо нагадує окрошку

Нагадаємо, раніше Клопотенко показував, як зробити оладки з банану і кабачків.