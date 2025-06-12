"Окрошки в нас ніколи не було": Клопотенко дав рецепти холодних українських супів

Марія Мельник - 12 червня, 10:40
Клопотенко порадив холодні супи на літо

38-річний шефкухар і ресторатор Євген Клопотенко, відомий епатажним підходом до кулінарії, порадив українські охолоджуючі страви на літо.

У своєму Instagram Євген розповів, чим можна замінити популярну влітку окрошку.

Очолив список від шефкухаря холодник (або бурячанка). Страва складається з буряка, яйця, огірка, зелені і кефіру і, до речі, є альтернативою борщу влітку.


Холодник від Клопотенка

"Окрошки в нас ніколи не було", - запевнив він

За словами Євгена, рятує влітку і холодний борщ з квасу, огірків та щавелю.

Наостанок Клопотенко порадив приготувати киселицю - страву з печеної картоплі і редьки.

Страва дещо нагадує окрошку

Страва дещо нагадує окрошку

Нагадаємо, раніше Клопотенко показував, як зробити оладки з банану і кабачків.

Читайте також:

Клопотенко ошелешив рецептом страви з тюльпанів: Трішки схожі на горох і спаржу

Шампанське, банан і не лише: Клопотенко назвав 5 цікавих варіантів, з чим можна поєднати спаржу

"Це прикольно": Клопотенко показав, як смажить чай і пояснив навіщо

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів