"Це вау!": Клопотенко показав, з чим їсти морозиво взимку

фото з Instagram

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко, відомий вишуканими і епатажними рецептами, порадив морозиво на зиму.

У своєму Instagram Євген показав, як приготувати лагомини з солоних огірків.

"Солодке вершкове морозиво з солоним хрумким огірочком — це оу, вау! Тому давайте залишимо на літо морозиво з ягодами, а от для зимового сезону візьмемо щось нове! Спробували б? Цьом", - звернувся до підписників Євген.

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Для приготувати знадобиться лише два інгредієнти - вершкове морозиво і солоні огірки.

А ви колись куштувати таке морозиво?

Натираємо огірок і змішуємо з морозивом. Крижану кулю подаємо у вафельному стаканчику.

Виглядає цікаво

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Нагадаємо, раніше Клопотенко показував, як приготувати "гастророзпусту" з гарбузом та снек з вівсяного цвіту.