"Це вау!": Клопотенко показав, з чим їсти морозиво взимку
Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко, відомий вишуканими і епатажними рецептами, порадив морозиво на зиму.
У своєму Instagram Євген показав, як приготувати лагомини з солоних огірків.
"Солодке вершкове морозиво з солоним хрумким огірочком — це оу, вау! Тому давайте залишимо на літо морозиво з ягодами, а от для зимового сезону візьмемо щось нове! Спробували б? Цьом", - звернувся до підписників Євген.
Для приготувати знадобиться лише два інгредієнти - вершкове морозиво і солоні огірки.
Натираємо огірок і змішуємо з морозивом. Крижану кулю подаємо у вафельному стаканчику.
Нагадаємо, раніше Клопотенко показував, як приготувати "гастророзпусту" з гарбузом та снек з вівсяного цвіту.
"Виклик прийнято": Клопотенко розсекретив страву, яку не любить Залужний, та уклав із ним парі
"Точно не хочу одружуватись": Клопотенко про хаотичні стосунки з жінками, поцілунок з чоловіком та вартість приватної вечері від нього