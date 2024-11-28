"Це вау!": Клопотенко показав, з чим їсти морозиво взимку

Марія Мельник 28 листопада, 17:30
Клопотенко показав рецепт морозива з оігрком
фото з Instagram

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко, відомий вишуканими і епатажними рецептами, порадив морозиво на зиму.

У своєму Instagram Євген показав, як приготувати лагомини з солоних огірків.

"Солодке вершкове морозиво з солоним хрумким огірочком — це оу, вау! Тому давайте залишимо на літо морозиво з ягодами, а от для зимового сезону візьмемо щось нове! Спробували б? Цьом", - звернувся до підписників Євген.


Для приготувати знадобиться лише два інгредієнти - вершкове морозиво і солоні огірки.

Морозиво з огірком
А ви колись куштувати таке морозиво?

Натираємо огірок і змішуємо з морозивом. Крижану кулю подаємо у вафельному стаканчику.

Виглядає цікаво

Виглядає цікаво

Клопотенко спробував морозиво

Схоже, Євгену смакує

Нагадаємо, раніше Клопотенко показував, як приготувати "гастророзпусту" з гарбузом та снек з вівсяного цвіту.

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"Це вау!": Клопотенко показав, з чим їсти морозиво взимку

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