"Щоб не забув про цей смак": Клопотенко зустрівся з принцом Гаррі в Києві та подарував йому страву, яку любила принцеса Діана

Фото з Instagram Євгена Клопотенка

Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко попозував з принцом Гаррі, який 12 вересня відвідав Київ, та розповів, який український презент вручив герцогу Сассекському.

Відео Євген показав на своїй сторінці в Instagram.

"Принц Гаррі приїхав в Україну. І я одразу подумав: він має відчути смак того, що любила його мама", - написав Клопотенко.

Клопотенко показав Гаррі лист про улюблену страву його матері

Шеф-кухар розповів, що колись Букінгемський палац, у відповідь на запит мешканки Британії, заявив, що улюбленою стравою принцеси Діани був саме борщ.

"Бо колись одна англійка написала листа до палацу, щоб дізнатися, яку страву найбільше любила принцеса Діана. Відповідь була проста — borshch soup. Трохи адаптований, але суть лишається", - зазначив ресторатор.

Принц Гаррі, здається, задоволений смаколиками, які гостинні українці спакували йому з собою у дорогу Фото з Instagram Євгена Клопотенка

Євген зазначив, що разом зі своєю командою наготував принцу різних українських страв та спакував з собою у дорогу.

"Ми наготували йому справжнього українського: борщ, качану кашу, верещаку і сирники. Все це поїхало з ним у потязі назад", - додав Клопотенко.

Кухар зізнався, що також презентував Гаррі й баночку заправки до борщу, аби той міг приготувати його в себе вдома. А сам Гаррі пообіцяв написати Клопотенку після того, як приготує українську страву.

"А щоб не забув про цей смак — баночку борщової заправки і мій номер телефону, щоб коли приготує, написав мені. Бо українська їжа — не просто про насичення. Вона про нас, про коріння і навіть про королівські сім’ї. Цьом", - не забув прорекламувати себе і свої продукти Клопотенко.

А ось і лист Букінгемського палацу датований 1981 роком. У ньому йдеться, що принцеса Діана любила борщ, щоправда, не дуже традиційний, у який входили такі інгредієнти: буряк, натуральний йогурт, цибуля, курячий бульйон, молоко, сметана, сіль та перець.

Нагадаємо, навесні цього року принц Гаррі відвідав Львів, де поспілкувався з військовими.

Це сталося напередодні Великодня, тож з собою додому українці спакували принцу кошик з паскою. Дружина Гаррі, колишня акторка Меган Маркл потім показувала, як їхні діти ласували українським презентом.