"Це прям дієва штука": Клопотенко поділився своїми лайфхаками з нарізання цибулі без сліз

Зірковий шефкухар Євген Клопотенко дав поради, як не плакати при нарізанні цибулі. Спойлер: на жаль, спрацюють вони не в 100% випадків.

"Як правильно різати цибулю, щоб не плакати? Якщо ви попитаєте в штучного інтелекту або не в штучного інтелекту, там буде стільки всього - наприклад, треба, кажуть одягнути окуляри, кажуть, треба зрізати хвостик один і покласти на голову... А що з наукою? Наука нам не потрібна більше?", - риторично поцікавився Євген у Instagram.

Ні, окуляри для нарізання цибулі Євген надягати не радить

"Я вам скажу за своїм досвідом: коли чищу цибулю, роблю лише дві речі. Перша - це мочу ніж холодною водою, бо це прям дієва штука. А друга - я просто не зрізаю ніколи отой хвостик. Тому я просто роблю такий надріз і потім просто зчищаю ці частинки", - розповів він.

Зірка завжди мочить ніж холодною водою

Денце цибулі Клопотенко не зрізає

Євген просто знімає лушпиння

Клопотенко показав, як крає цибулину, оминаючи її денце.

"Але є одна проблема: що інколи цибуля буває такого сорту, що нічого не врятує і ви просто будете плакати. Повірте мені, за моїм особистим досвідом, ви можете робити безліч різних речей, в 90 випадках вони працюють, але інколи буває цибуля, від якої просто ридаєш", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Євген розказував, із чим, окрім солі, ще смачно їсти кукурудзу, а ще пояснював, навіщо смажить чай. ТаблоID наводив цікаві факти з біографії Клопотенка, як-от те, чому кілька його спроб побудувати стосунки з учасницею "МастерШеф" Катериною Пєсковою зазнали невдачі.