"Це прям дієва штука": Клопотенко поділився своїми лайфхаками з нарізання цибулі без сліз
Зірковий шефкухар Євген Клопотенко дав поради, як не плакати при нарізанні цибулі. Спойлер: на жаль, спрацюють вони не в 100% випадків.
"Як правильно різати цибулю, щоб не плакати? Якщо ви попитаєте в штучного інтелекту або не в штучного інтелекту, там буде стільки всього - наприклад, треба, кажуть одягнути окуляри, кажуть, треба зрізати хвостик один і покласти на голову... А що з наукою? Наука нам не потрібна більше?", - риторично поцікавився Євген у Instagram.
"Я вам скажу за своїм досвідом: коли чищу цибулю, роблю лише дві речі. Перша - це мочу ніж холодною водою, бо це прям дієва штука. А друга - я просто не зрізаю ніколи отой хвостик. Тому я просто роблю такий надріз і потім просто зчищаю ці частинки", - розповів він.
Клопотенко показав, як крає цибулину, оминаючи її денце.
"Але є одна проблема: що інколи цибуля буває такого сорту, що нічого не врятує і ви просто будете плакати. Повірте мені, за моїм особистим досвідом, ви можете робити безліч різних речей, в 90 випадках вони працюють, але інколи буває цибуля, від якої просто ридаєш", - резюмував він.
