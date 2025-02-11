"Прийшло з Радянським Союзом": Клопотенко пояснив, як правильно називати і розрізняти "супи"
Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко продовжує повчати українців кулінарної грамотності.
Цього разу він пояснив, чому суп - французька назва, і як слід розрізняти перші страви.
"В Україні раніше ніколи не було супів. Ми не їли супів, це французьке слово, яке прийшло до нас з Радянським Союзом, скоріше за все. Раніше українці їли юшки", - пояснив Євген.
Нагадаємо, раніше Клопотенко пояснював, чому в українській кухні немає котлет, пюре та батонів.
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