"Прийшло з Радянським Союзом": Клопотенко пояснив, як правильно називати і розрізняти "супи"

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Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко продовжує повчати українців кулінарної грамотності.

Цього разу він пояснив, чому суп - французька назва, і як слід розрізняти перші страви.

"В Україні раніше ніколи не було супів. Ми не їли супів, це французьке слово, яке прийшло до нас з Радянським Союзом, скоріше за все. Раніше українці їли юшки", - пояснив Євген.

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Як пояснив Клопотенко, юшка - будь-яка варена рідина. Юшка може бути грибною або, наприклад, гречаною

За словами Євгена, юшка з капусти - капусняк

Ну і, звісно, улюблена усіма нами юшка - борщ

Нагадаємо, раніше Клопотенко пояснював, чому в українській кухні немає котлет, пюре та батонів.