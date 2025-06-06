Яскрава помада та попелясті пасма: Тимошенко в Раді з'явилася в новому образі. Фото

Тамара Кудрявченко - 6 червня, 14:30
Юлія Володимирівна Тимошенко з косою

Класична ЮВТ виглядає саме так

Фото з Facebook

За роки своєї довгої політичної кар'єри 64-річна Юлія Тимошенко змінила безліч зачісок і образів. Хоча її діловий лук завжди асоціюватиметься з фірмовою косою навколо голови

Утім, політикиня полюбляє іноді більш вільний стиль, а тому розпускає волосся і укладає їх в акуратні хвилі. Саме таку зачіску лідерка "Батьківщини" вигуляла на пленарне засідання в Раду 4-го червня. 

Юлія Тимошенко з новою зачіскою

Тимошенко знову стала попелястою і розпустила коси 

Скріншот з YouTube

Ба більше, Юлія Володимирівна здивувала доволі яскравою, як для неї, помадою. 

Тимошенко в Раді з червоною помадою

Яскраві губи освіжили образ 64-річної депутатки

До речі, в лютому цього року Юлія Володимирівна позувала для портрету і була зі схожою зачіскою, але з темнішим кольором волосся. 

А як Тимошенко виглядала понад 15 років тому, ТаблоID писав раніше. 

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