Яскрава помада та попелясті пасма: Тимошенко в Раді з'явилася в новому образі. Фото

Класична ЮВТ виглядає саме так Фото з Facebook

За роки своєї довгої політичної кар'єри 64-річна Юлія Тимошенко змінила безліч зачісок і образів. Хоча її діловий лук завжди асоціюватиметься з фірмовою косою навколо голови.

Утім, політикиня полюбляє іноді більш вільний стиль, а тому розпускає волосся і укладає їх в акуратні хвилі. Саме таку зачіску лідерка "Батьківщини" вигуляла на пленарне засідання в Раду 4-го червня.

Тимошенко знову стала попелястою і розпустила коси Скріншот з YouTube

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Ба більше, Юлія Володимирівна здивувала доволі яскравою, як для неї, помадою.

Яскраві губи освіжили образ 64-річної депутатки

До речі, в лютому цього року Юлія Володимирівна позувала для портрету і була зі схожою зачіскою, але з темнішим кольором волосся.

А як Тимошенко виглядала понад 15 років тому, ТаблоID писав раніше.