4 золоті і 2 бронзові медалі: Юрушева похизувалася досягненням їхньої зі Скічком доньки

Бізнеследі Єлизавета Юрушева похизувалася спортивними успіхами 10-річної доньки Наталі у латинських танцях.

У своєму Instagram багатодітна мама запостила відео, де показала церемонію нагородження дівчинки в Афінах.

Під час змагань Наталя отримала чимало нагород, 4 золоті і 2 бронзові медалі Фото з Instagram

На власній сторінці в Instagram дівчинка подякувала за підготовку тренерам

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Мамина гордість

Нагадаємо, колишній голова Черкаської ОДА Олександр Скічко і Юрушева у шлюбі вже понад сім років. Подружжя також виховує 17-річного Даніеля та 3-річну доньку Анну.

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення дружина Олександра з дітьми переїхала у Мілан, але інколи навідується в Україну.