4 золоті і 2 бронзові медалі: Юрушева похизувалася досягненням їхньої зі Скічком доньки

Марія Мельник - 19 травня, 17:00

Бізнеследі Єлизавета Юрушева похизувалася спортивними успіхами 10-річної доньки Наталі у латинських танцях.

У своєму Instagram багатодітна мама запостила відео, де показала церемонію нагородження дівчинки в Афінах.

Юрушева з донькою-чемпіонкою
Під час змагань Наталя отримала чимало нагород, 4 золоті і 2 бронзові медалі
Фото з Instagram
Донька Юрушевої на змаганнях

На власній сторінці в Instagram дівчинка подякувала за підготовку тренерам


Схоже, ніхто не пішов зі змагань без відзнаки

Схоже, ніхто не пішов зі змагань без відзнаки

Фото Наталі на змаганнях

Мамина гордість

Нагадаємо, колишній голова Черкаської ОДА Олександр Скічко і Юрушева у шлюбі вже понад сім років. Подружжя також виховує 17-річного Даніеля та 3-річну доньку Анну. 

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення дружина Олександра з дітьми переїхала у Мілан, але інколи навідується в Україну

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