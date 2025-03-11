Залужний пригорнув дружину для весняного селфі у Лондоні

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Британії Валерій Залужний потішив теплим знімком зі своєю дружиною Оленою.

На селфі, опублікованому в Facebook, Залужний обійняв дружину, яка усміхалася в камеру.

Пара разом пораділа лондонському сонечку. Валерій позував у темно-синій куртці, а Олена, окрім чорного одягу, вдягнула сонцезахисні окуляри. До речі, на кофтині ексголовнокомандувача виднівся герб Української асоціації футболу.

51-річний Залужний заселфилився з 48-річною коханою у Лондоні, де вони зараз мешкають Фото Facebook

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"Попри все, весна", — підписав фото посол України.

Нагадаємо, подружжя разом уже понад 20 років і виховує доньку Христину. Також Олена має дочку Аріну від першого чоловіка.

Валерій з дружиною часто показують свої спогади з Лондона. Разом пара відвідує офіційні заходи в елегантних луках.