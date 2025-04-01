"Мій Всесвіт": дружина Монатіка щемливо привітала його з 39-річчям

1-го квітня мультиартист Дмитро Монатік святкує свій день народження. Коханого чоловіка і багатодітного тата, якому виповнилося 39 років, у Instagram ніжно привітала дружина Ірина.

З Днем народження, мій Всесвіт! Мій Геній! Мій Найкращий Друг! Моє безмежне Кохання!", - написала жінка.

Для привітання Ірина обрала архівний кадр із коханим

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"P.S. Так багато пройшли разом, вірю, що ще більше попереду! Твоя I.V.", - додала вона.

Нагадаємо, ТаблоID розповідав історію кохання Діми та Іри, яка розпочалася з дружби. Як відомо, нещодавно Monatik нарешті розсекретив, як вони з дружиною назвали свого третього сина, молодшого братика Данила та Платона, котрий народився в бомбосховищі.