"Мій Всесвіт": дружина Монатіка щемливо привітала його з 39-річчям
1-го квітня мультиартист Дмитро Монатік святкує свій день народження. Коханого чоловіка і багатодітного тата, якому виповнилося 39 років, у Instagram ніжно привітала дружина Ірина.
З Днем народження, мій Всесвіт! Мій Геній! Мій Найкращий Друг! Моє безмежне Кохання!", - написала жінка.
"P.S. Так багато пройшли разом, вірю, що ще більше попереду! Твоя I.V.", - додала вона.
Нагадаємо, ТаблоID розповідав історію кохання Діми та Іри, яка розпочалася з дружби. Як відомо, нещодавно Monatik нарешті розсекретив, як вони з дружиною назвали свого третього сина, молодшого братика Данила та Платона, котрий народився в бомбосховищі.
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