Монатік із дружиною замилували спільними обіймами у фемілі-луках
Одна з найвідоміших пар українського шоубізу, співак Дмитро Монатік та його дружина Ірина попозували у сімейних луках.
На фото подружжя показалося у джинсовках з креативним малюнком.
Нагадаємо, подружжя виховує трьох синів: Данила, Платона та Леона.
Як відомо, Дмитро любить дивувати епатажними луками. Раніше він з дітьми вбралися у ведмежі аутфти.
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