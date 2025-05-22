Монатік із дружиною замилували спільними обіймами у фемілі-луках

Марія Мельник - 22 травня, 13:45

Одна з найвідоміших пар українського шоубізу, співак Дмитро Монатік та його дружина Ірина попозували у сімейних луках.

На фото подружжя показалося у джинсовках з креативним малюнком.

Монатікі у фемілі-луках

Мінімалістичний малюнок на куртці відразу піднімає настрій

Нагадаємо, подружжя виховує трьох синів: Данила, Платона та Леона.


Як відомо, Дмитро любить дивувати епатажними луками. Раніше він з дітьми вбралися у ведмежі аутфти.

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