Пінаколада Козловського, Монатік і кілька луків: дружина Усика гучно відгуляла своє 37-річчя

Марія Мельник - 16 травня, 16:00

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина, яка 15-го травня зустріла свої 37, влаштувала вечірку на день народження.

У своєму Instagram іменинниця показала, як минув гучний захід, запрошених гостей і свої луки.

Катерин Усик відсвяткувала 37

Усик розпочала вечірку у більш офіційному аутфіті

Катерина Усик зустріла 37

Катерина не відмовила собі у келиху вина


Дмитро Монатік заспівав для Усик

Запрошеним на свято гостем був Дмитро Монатік

Розгадайте ребус і вгадайте, якого співака також запросили на день народження

Розгадайте ребус і вгадайте, якого співака також запросили на день народження

Усик у міні у свій день народження

Пізніше Усик змінила лук і підлогу на стіл

Нагадаємо, кілька місяців тому старшій доньці Усиків Лізі виповнилося 15, і батьки влаштували їй розкішну вечірку з виступом Наді Дорофєєвої.

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Усик
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