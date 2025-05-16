Пінаколада Козловського, Монатік і кілька луків: дружина Усика гучно відгуляла своє 37-річчя

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина, яка 15-го травня зустріла свої 37, влаштувала вечірку на день народження.

У своєму Instagram іменинниця показала, як минув гучний захід, запрошених гостей і свої луки.

Усик розпочала вечірку у більш офіційному аутфіті

Катерина не відмовила собі у келиху вина

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Запрошеним на свято гостем був Дмитро Монатік

Розгадайте ребус і вгадайте, якого співака також запросили на день народження

Пізніше Усик змінила лук і підлогу на стіл

Нагадаємо, кілька місяців тому старшій доньці Усиків Лізі виповнилося 15, і батьки влаштували їй розкішну вечірку з виступом Наді Дорофєєвої.