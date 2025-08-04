Жадан вперше прокоментував чутки про стосунки з депутаткою Бобровською
Письменник, волонтер, військовослужбовець і музикант вперше прокоментував чутки про стосунки з українською народною депутаткою від партії "Голос" Соломією Бобровською.
В інтерв'ю на YouTube-каналі "У ліжку" музикант розповів, чи дійсно поява депутатки на обкладинці його альбому була невипадковою.
Минулого року у Сергія Жадана вийшов новий альбом, на обкладинці якого опинилася народна депутатка Соломія Бобровська. Сергій відповів, чи були плітки про стосунки правдивими.
"Ми із Соломією – давні друзі, я її дуже люблю й поважаю. Відповідно, її присутність там була дуже природною. Перед цим пішла хвиля дурнуватих спроб щось вигадати, щось приписати. Хтось писав про наш із Соломією роман", - зазначив він.
Як пояснив музикант, він запропонував Бобровській знятися для обкладинки його нового альбому.
"Вона як людина із хорошим почуттям гумору й самоіронії підіграла", – зізнався Жадан.
Нагадаємо, у грудні 2022 року з'явилися чутки про роман Жадана зі співачкою Христиною Соловій. У той час вийшов кліп, у якому вони пристрасно цілувалися.
Згодом Сергія і Христину бачили разом за ручку. Цікаво, що сам Сергій тоді вже був у процесі розлучення з дружиною Іриною.
А вже березні цього року Соловій в інтерв'ю Єфросиніній розповіла про розрив стосунків із Сергієм.
До речі, плітки про стосунки Бобровської і Жадана почали розповсюджуватись у серпні минулого року.
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На тлі чуток про роман: депутатка Бобровська з'явилася на обкладинці нового альбому Жадана
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