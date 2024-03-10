Дружина Каньє Веста у напівпрозорому боді й з голими сідницями прийшла на вечірку в Лос-Анджелесі. Фото

Скандальний американський репер Каньє Вест зі своєю дружиною, архітекторкою Б'янкою Сенсорі відвідали вечірку з прослуховуванням альбому Vultures 2 у Лос-Анджелесі. 29-річна Б'янка знову спричинила фурор своїм образом.

Фотографіями аутфіту дружини Каньє поділився в Instagram.

Сенсорі з'явилася на заході у напівпрозорому чорному боді, через який просвічувалися її груди, колготках з вирізами, які повністю оголили стегна та сідниці Б'янки. Свій відвертий лук дружина Каньє доповнила чорними туфлями на шпильках та зібраним назад волоссям.

Фото Instagram Каньє Веста

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Кожен вихід пари на публіку спричиняє фурор через оголені луки Б'янки

Сам ж 41-річний репер прийшов на свою вечірку у білому світшоті з написом "Чорні собаки", чорній шкіряній куртці та штанях.

До речі, Б'янка та Каньє планують народити спільну дитину

Сама теледіва та ексдружина репера Кім Кардашян в шоці від визивних образів Сенсорі

Фото Instagram Каньє Веста

Нагадаємо, подейкують саме Каньє Вест диктує, що одягати Б'янці. До того ж одіозний репер полюбляє виставляти фото оголеної дружини в Instagram, через що частенько наривається на хейт від фоловерів.

Натомість за чутками, самій Сенсорі заборонено користуватися соцмережами.



