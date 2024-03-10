Дружина Каньє Веста у напівпрозорому боді й з голими сідницями прийшла на вечірку в Лос-Анджелесі. Фото

Юлія Леськова 10 березня, 11:29

Скандальний американський репер Каньє Вест зі своєю дружиною, архітекторкою Б'янкою Сенсорі відвідали вечірку з прослуховуванням альбому Vultures 2 у Лос-Анджелесі. 29-річна Б'янка знову спричинила фурор своїм образом.

Фотографіями аутфіту дружини Каньє поділився в Instagram.

Сенсорі з'явилася на заході у напівпрозорому чорному боді, через який просвічувалися її груди, колготках з вирізами, які повністю оголили стегна та сідниці Б'янки. Свій відвертий лук дружина Каньє доповнила чорними туфлями на шпильках та зібраним назад волоссям.

Фото Instagram Каньє Веста

Кожен вихід пари на публіку спричиняє фурор через оголені луки Б'янки

Кожен вихід пари на публіку спричиняє фурор через оголені луки Б'янки

Сам ж 41-річний репер прийшов на свою вечірку у білому світшоті з написом "Чорні собаки", чорній шкіряній куртці та штанях.

До речі, Б'янка та Каньє планують народити спільну дитину

До речі, Б'янка та Каньє планують народити спільну дитину

Сама теледіва та ексдружина репера Кім Кардашян в шоці від визивних образів Сенсорі

Сама теледіва та ексдружина репера Кім Кардашян в шоці від визивних образів Сенсорі

Фото Instagram Каньє Веста

Нагадаємо, подейкують саме Каньє Вест диктує, що одягати Б'янці. До того ж одіозний репер полюбляє виставляти фото оголеної дружини в Instagram, через що частенько наривається на хейт від фоловерів.

Натомість за чутками, самій Сенсорі заборонено користуватися соцмережами.


Читайте також:

"Шлюб висів на волосинці": інсайдери пояснили, що не дало Б'янці Сенсорі піти від Каньє Веста

Справжні подружки: жінка Каньє Веста в екстраміні потусила з його 10-річною дочкою від Кардашян. Фото

10-річна донька Кардашян і Веста спантеличила соцмережу, намалювавши голопопу мачуху

Каньє Вест
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів