18-річна донька Фреймут у шкіряному міні уявила себе Памелою Андерсон. Фото

Юлія Леськова 3 листопада, 10:22
Злата Мітчелл робить селфі
Фото з Instagram Злати Мітчелл

Старша донька колишньої телеведучої Ольги Фреймут, 18-річна Злата Мітчелл хоч із запізненням, але таки показала свій образ на Геловін, який святкувала у Каліфорнії.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Злата повторила легендарний образ Памели Андерсон. Вона одягнула короткий шкіряний топ на шнурівці та шкіряну мініспідницю. Свій образ вона доповнила білою перукою, чорним плащем та чоботами на підборах.


Памела Андерсон у молодості

Ось такий образ Злата брала за референс

Скріншот з Instgaram Злати Мітчелл
Злата Мітчелл у образі Андерсон

"Я люблю тебе, Пемі", - написала Злата

Злата Мітчелл в образі на Геловін

Як вважаєте, вдалося їй повторити стиль Пем?

Злата Мітчелл показалася на Геловін

"Оскільки багато хто злився, я пофарбувала своє волосся у чорний", - написала Мітчелл

Нагадаємо, нещодавно Злата Мітчелл присвятила собі пост подяки за те, що у 15 років наважилася переїхати до США.

Як відомо, на початку червня Злата похвалилася закінченням школи в Америці.

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