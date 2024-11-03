18-річна донька Фреймут у шкіряному міні уявила себе Памелою Андерсон. Фото

Фото з Instagram Злати Мітчелл

Старша донька колишньої телеведучої Ольги Фреймут, 18-річна Злата Мітчелл хоч із запізненням, але таки показала свій образ на Геловін, який святкувала у Каліфорнії.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Злата повторила легендарний образ Памели Андерсон. Вона одягнула короткий шкіряний топ на шнурівці та шкіряну мініспідницю. Свій образ вона доповнила білою перукою, чорним плащем та чоботами на підборах.

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Ось такий образ Злата брала за референс Скріншот з Instgaram Злати Мітчелл

"Я люблю тебе, Пемі", - написала Злата

Як вважаєте, вдалося їй повторити стиль Пем?

"Оскільки багато хто злився, я пофарбувала своє волосся у чорний", - написала Мітчелл

Нагадаємо, нещодавно Злата Мітчелл присвятила собі пост подяки за те, що у 15 років наважилася переїхати до США.

Як відомо, на початку червня Злата похвалилася закінченням школи в Америці.