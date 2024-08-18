Огнєвіч у декольтованій срібній сукні та чоботах вигнулася на підлозі заради фото

Юлія Леськова 18 серпня, 14:01
Злата Огнєвіч позує для фото
Фото з Instagram Злати Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно викликала бурхливу реакцію шанувальників на відео з одруженим чоловіком, показала нові стильні фото та поділилася цікавим фактом, який дізналася про людський організм.

На світлинах Огнєвіч позує на білому тлі у сукні кольору металік та у високих чобітках в тон.

"Сьогодні дізналася цікавий факт: в період з 30 до 40 років у людини закладається база для подальших років. Тобто, якщо хочете залишитися продуктивними довше, поради дуже прості: фізична активність, більше читати, вивчати іноземні мови", - написала співачка.


Злата Огнєвіч показала нові фото

Злата готується бути продуктивною якнайдовше

Фото Дар'я Сав

Також вона розповіла, що вчора зачиталася цікавою книжкою аж до ночі.

"Неможливо було відірватися. Так що, базу на майбутнє вже заклала", - додала Злата.

Злата Огнєвіч попозувала для фотосесії

Як вам образ співачки?

Фото Дар'я Сав
Злата Огнєвіч на нових фото
Фото Дар'я Сав
Злата Огнєвіч повигиналася для фото

Співачка зазначила, що вже "заклала базу"

Фото Дар'я Сав

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч поділилася результатами повного чекапу організму. В неї виявили чималу кількість важких металів (ртуті). Співачка закликала пильно слідкувати за своїм здоров'ям.

Як відомо, Огнєвіч зізналася, що любить спеку та заявила, що зможе пережити глобальне потепління.

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Злата Огнєвіч
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