Огнєвіч у декольтованій срібній сукні та чоботах вигнулася на підлозі заради фото

Фото з Instagram Злати Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно викликала бурхливу реакцію шанувальників на відео з одруженим чоловіком, показала нові стильні фото та поділилася цікавим фактом, який дізналася про людський організм.

На світлинах Огнєвіч позує на білому тлі у сукні кольору металік та у високих чобітках в тон.

"Сьогодні дізналася цікавий факт: в період з 30 до 40 років у людини закладається база для подальших років. Тобто, якщо хочете залишитися продуктивними довше, поради дуже прості: фізична активність, більше читати, вивчати іноземні мови", - написала співачка.

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Злата готується бути продуктивною якнайдовше Фото Дар'я Сав

Також вона розповіла, що вчора зачиталася цікавою книжкою аж до ночі.

"Неможливо було відірватися. Так що, базу на майбутнє вже заклала", - додала Злата.

Як вам образ співачки? Фото Дар'я Сав

Співачка зазначила, що вже "заклала базу" Фото Дар'я Сав

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч поділилася результатами повного чекапу організму. В неї виявили чималу кількість важких металів (ртуті). Співачка закликала пильно слідкувати за своїм здоров'ям.

Як відомо, Огнєвіч зізналася, що любить спеку та заявила, що зможе пережити глобальне потепління.