Огнєвіч у лаковому total black із ботфортами уявила себе героїнею "Матриці"

Огнєвіч у спокусливому луці заговорила про спогади

Співачка Злата Огнєвіч оприлюднила другу частину сексі-фото у міні і ботфортах.

Цього разу 38-річна виконавиця у чорному поміркувала, з яких спогадів складається.

"Ми всі складаємося зі спогадів. Ця зйомка нагадала улюблену "Матрицю" — кіно, від якого я фанатіла, від самої його ідеї, сенсів! Навіть вирішила прочитати книгу "Симулякри і симуляція" Жана Бодріяра (за мотивами якої зняли кіно). Вона дуже непроста в читанні, шанувальникам глибоких творів про безвихідь сучасного світу рекомендую. Ну, і ще саундтрек "Clubbed to Death by Rob D" вплинув на мене шалено. Це одна з причин, чому я люблю використовувати партії струнних в своїх піснях", - пояснила Злата.

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Нагадаємо, не так давно на тлі виходу нової пісні Огнєвіч приписали роман із одруженим колегою. А ще співачку звинуватили у використанні російської у своїй творчості.