"Перебуваю в шоці": Огнєвіч показала, як украдену в неї пісню росіяни зробили частиною своєї пропаганди. Відео

Співачка Злата Огнєвіч повідомила, що росіяни вкрали її пісню "За лісами, горами", ще й узялися використовувати її у своїй пропаганді.

Своє обурення 39-річна зірка висловила у Instagram.

"Досі перебуваю у шоці. Бо мені надіслали близько 30 виступів з різних фестивалів, концертів при підтримці "єдіной росії", які мені боляче було дивитися та слухати. Якщо ви не зможете дослухати це відео до кінця, я вас зрозумію", - попередила Злата.

"Я думала, мене нічим уже не здивуєш. От що можна чекати від країни, яка постійно привласнює і краде собі щось хороше чуже? В останню чергу я могла уявити, що моя пісня стане частиною роспропаганди", - зізналася артистка.

Нагадаємо, Огнєвіч розказувала, як уже під час повномасштабної війни росіяни зверталися до неї з пропозиціями про співпрацю.





Як відомо, торік дружина речника Владіміра Путіна Тетяна Навка нахабно використала у своєму льодовому шоу пісню Христини Соловій.