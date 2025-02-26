"Перебуваю в шоці": Огнєвіч показала, як украдену в неї пісню росіяни зробили частиною своєї пропаганди. Відео
Співачка Злата Огнєвіч повідомила, що росіяни вкрали її пісню "За лісами, горами", ще й узялися використовувати її у своїй пропаганді.
Своє обурення 39-річна зірка висловила у Instagram.
"Досі перебуваю у шоці. Бо мені надіслали близько 30 виступів з різних фестивалів, концертів при підтримці "єдіной росії", які мені боляче було дивитися та слухати. Якщо ви не зможете дослухати це відео до кінця, я вас зрозумію", - попередила Злата.
"Я думала, мене нічим уже не здивуєш. От що можна чекати від країни, яка постійно привласнює і краде собі щось хороше чуже? В останню чергу я могла уявити, що моя пісня стане частиною роспропаганди", - зізналася артистка.
Нагадаємо, Огнєвіч розказувала, як уже під час повномасштабної війни росіяни зверталися до неї з пропозиціями про співпрацю.
Як відомо, торік дружина речника Владіміра Путіна Тетяна Навка нахабно використала у своєму льодовому шоу пісню Христини Соловій.
"Вистачає на життя": Огнєвіч про місячний заробіток, колег за кордоном та батька, який рятує військових
Огнєвіч у наметі з військовими зворушливо виконала різдвяну пісню. Відео
"Сила, яку неможливо зламати": Огнєвіч у вишиванці звернулася до українців у роковини повномасштабної війни. Відео