Суд виніс вирок продюсеру-ґвалтівнику Гарві Вайнштейну

Суд виніс вирок у справі одіозного американського продюсера Гарві Вайнштейна, якого в лютому визнали винним у зґвалтуванні та злочинних діях сексуального характеру першого ступеня.

67-річний кінодіяч отримав 23 роки позбавлення волі, тоді як максимальним передбаченим терміном могло бути 29.

Про це повідомляє The Guardian.

До зали суду Вайнштейн дістався за допомогою інвалідного візка. Днями він переніс операцію на серці, йому встановлювали стент.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 101.5 FM / 720 AM KDWN (@kdwnlasvegas) 11 Мар 2020 в 8:28 PDT

Перед оголошенням вироку зі своїми заявами виступили жертви.

Колишня продакшн-асистентка Міріам Хейлі, яку Вайнштейн присилував до орального сексу, зазначила, що він "не лише позбавив її гідності, як людину та як жінку, а було знищено її впевненість та віру в себе".

"Настав час людям, які ґвалтують інших людей, платити власним життям, і за життя, яке вони одібрали", - сказала друга жертва, Джессіка Манн.

У юристів Вайнштейна є 30 днів, щоби повідомити, якщо вони мають намір подавати апеляцію. Якщо так, то упродовж 120 днів - представити перелік своїх аргументів.

Нагадаємо, скандал вибухнув у 2017-му році, коли актриси та інші представниці кінобізнесу одна за одною почали розказувати про сексуальні домагання з боку Гарві. Дружина продюсера, дизайнерка Marchesa Джорджина Чемпен пішла від нього та забрала дітей.

Фото з Instagram

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