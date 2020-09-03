Єфремов у суді визнав свою провину

Російський актор Михайло Єфремов, якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння, визнав свою провину в суді.

Про це повідомляє Telegram-канал 360tv.ru.

"У мене заява. Визнаю свою провину", - сказав Єфремов під час засідання.

Михайло Єфремов у суді заявив, що винен фото з instagram

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Нагадаємо, з початку червня, коли сталася трагедія, актор кілька разів змінював свою позицію. Спершу визнавши провину та публічно покаявшись перед рідними загиблого, Михайло став наполягати, що не був винуватцем аварії.

Іще 31-го серпня він заявив про це судові, пише "ТАСС".

"Знаєте, коли похмілля, стан нервовий такий. Потім, коли з кожної праски тобі говорять, що ти винен, починаєш вірити. Відео з місця ДТП показали, де я кажу, що був за кермом - воно змонтоване, це говорить професійний звукорежисер, моя дружина. По губах можна прочитати, що я говорю протилежне. Я не винен у ДТП", - наголосив 56-річний актор.

"Моя провина, безумовно, є. Винен у пияцтві, але всю провину за Жовтневу революцію та Велику Вітчизняну війну я на себе не братиму", - додав він.

3-го вересня прокурор попрохав суддю засудити Єфремова до 11 років колонії загального режиму та заборонити йому керувати автомобілем на 3 роки, повідомляє Meduza.

Також державний обвинувач просить стягти з актора 500 тисяч рублів (приблизно 185 тисяч гривень) на користь старшого сина загиблого водія, а також задовольнити цивільний позов удови, молодшого сина та брата загиблого. Вони вимагають із Єфремова 1 рубль.

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