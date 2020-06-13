"Я не знаю, як далі жити": Єфремов записав звернення. ВІДЕО

Російський актор Михайло Єфремов, який 8-го червня влаштував п'яну ДТП у центрі Москви, в результаті якої загинув чоловік, попросив пробачення в його та своїх рідних, а також у всіх, кого підвів.

Він пообіцяв не намагатися уникнути покарання.

Відеозвернення Михайло розмістив на своєму YouTube-каналі "Гражданин поэт".

56-річний Михайло Єфремов став причиною аварії, яка забрала життя людини

Він зізнався, що не знає, як, якими словами просити вибачення в родини загиблого Сергія Захарова.

"Але я все одно прошу. Хоча знаю, що не пробачать. Я, звісно, допоможу їм всіми засобами, якщо приймуть. І якщо зрозуміють, може, потім, що це не спроба відкупитися, а спроба спокутувати", - сказав Михайло.

"І, звісно, мені нема пробачення від моєї дружини, від моїх дітей, та й від усіх тих, хто мені вірив. Узагалі нема вибачення тому, щоби сідати напідпитку за кермо. Коли в результаті гине невинна людина, хороший мужик, мій ровесник, коли горе таке в його сім'ї - я не розумію, як далі жити", - зізнався актор.

Єфремов запевнив, що не збирається використовувати свої зв'язки та знайомства, щоби відмазатися від відповідальності.

"Це не кіно. Назад уже нічого не перемотаєш. Кінець. Нема вже більше ніякого Єфремова. Зрадив я всіх. Пробачте, будь ласка", - попросив він.

Нагадаємо, рівень алкоголю в крові актора на момент трагедії буцімто був такий, що відповідає випитій пляшці горілки. Також у його організмі експертиза виявила сліди наркотиків.

Єфремов перебуває під домашнім арештом із електронним браслетом. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Відео з YouTube, фото з Instagram