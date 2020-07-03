Адвокат Єфремова про смертельну ДТП: Даного злочину він не скоював

Російський актор Михайло Єфремов не визнає своєї провини в скоєнні ДТП, яка сталася 8-го червня, забравши життя людини.

Про це заявив його адвокат Ельман Пашаєв, пише "Комсомольская правда" з посиланням на його коментар каналові "Москва 24".

"Єфремов заявив про невинуватість у скоєнні ДТП. Більш докладно нічого не пояснюватиму - це передчасно, тобто даного злочину він не скоював", - наголосив адвокат.

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"Михайло Олегович, коли раніше сказав: "Я хочу відшкодувати" - не відшкодувати, а "готовий платити", оскільки в ДТП брала участь його машина", - додав Пашаєв.

Нагадаємо, Єфремов перебував за кермом авта в стані сильного алкогольного сп'яніння та виїхав на зустрічну смугу.

Через кілька днів після трагедії актор, який чекає суду під домашнім арештом, записав відеозвернення, заявивши, що йому "нема пробачення". Про те, що Михайло визнає себе винним, раніше говорив і його адвокат.

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