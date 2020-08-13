Адвокат Єфремова розповів про стан актора після інсульту

У російського актора Михайла Єфремова, якого днями госпіталізували з судового засідання, підтвердився інсульт. Нині його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Про це розповів адвокат Єфремова Ельман Пашаєв, пише StarHit.

"Зараз Єфремова перевели з реанімації в звичайну палату, він у стані середньої тяжкості, проводяться обстеження", - повідомив представник актора.

"Поки нема розуміння щодо ускладнень - порушень мовлення чи рухомості частин тіла", - додав він.

Михайло Єфремов переніс інсульт фото з instagram

Зі слів Пашаєва, до пацієнта нікого не пускають, навіть дружину. Не бачив Єфремова після госпіталізації й сам адвокат. Але він розповів про те, яким актор був перед тим, як його в непритомному стані забрала швидка.

"Ви знаєте, є овоч. Він був ніякий: розмовляти не може, як не при тямі, щось говорить незрозумілою мовою, запитує щось незрозуміле", - цитує Пашаєва "Комсомольская правда" з посиланням на "Звезду".

До слова, вирішилася плутанина зі "зникненням" Єфремова з Боткінської лікарні, куди його доправили. Виявляється, актора просто не одразу зареєстрували, тому його не було у списку пацієнтів.

Нагадаємо, 56-річного Михайла Єфремова звинувачують у скоєнні смертельної ДТП у п'яному стані. Актор, який спочатку публічно картався через свій вчинок, тепер своєї провини не визнає, аргументуючи тим, що нічого не пам'ятає.

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