Усміхнені Галкін та Пугачова зазнімкувалися на пляжі та зі своїми дітьми-іменинниками

Марія Ткаченко 20 вересня, 15:15

Російський гуморист Максим Галкін та його дружина Алла Пугачова, які стали об'єктами хейту і цькування на своїй батьківщині через те, що не підтримують війну проти України, попозували разом для щасливих фото.

Пара, яке перебралася до Ізраїлю, зазнімкувалася на пляжі.

47-річний Максим та 74-річна Примадонна показалися на ізраїльському пляжі

47-річний Максим та 74-річна Примадонна показалися на ізраїльському пляжі

Фото з Instagram Галкіна

Ідилічною світлиною Максим поділився в Instagram, закривши коментарі від недоброзичливців.


Також артист виклав кадри зі святкування 10-річчя їхніх із Аллою дітей, Гаррі та Лізи.

Зіркова мама з ювіляркою Лізою

Зіркова мама з ювіляркою Лізою

Гаррі та Лізі виповнилося 10

Гаррі та Лізі виповнилося 10

Як відомо, Галкін відкрито засуджує російську агресію та здіймає на кпини верхівку держави й пропагандистів. Пугачова ж у своїх висловлюваннях обережніша. Вона казала, що цілком солідарна з чоловіком, але і жаліла "наших рєбят", які гинуть в Україні.

Читайте також:

"Були холопами, стали рабами": Пугачова звернулася до хейтерів

Полякова, Барських, Сердючка, Alekseev і Пугачова в мінішортах запалили на фестивалі Вайкуле в Юрмалі

Сподіваються на арешт та екстрадицію: в росії на Галкіна завели карну справу



алла пугачова

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів