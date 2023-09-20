Усміхнені Галкін та Пугачова зазнімкувалися на пляжі та зі своїми дітьми-іменинниками
Російський гуморист Максим Галкін та його дружина Алла Пугачова, які стали об'єктами хейту і цькування на своїй батьківщині через те, що не підтримують війну проти України, попозували разом для щасливих фото.
Пара, яке перебралася до Ізраїлю, зазнімкувалася на пляжі.
Ідилічною світлиною Максим поділився в Instagram, закривши коментарі від недоброзичливців.
Також артист виклав кадри зі святкування 10-річчя їхніх із Аллою дітей, Гаррі та Лізи.
Як відомо, Галкін відкрито засуджує російську агресію та здіймає на кпини верхівку держави й пропагандистів. Пугачова ж у своїх висловлюваннях обережніша. Вона казала, що цілком солідарна з чоловіком, але і жаліла "наших рєбят", які гинуть в Україні.
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