Усміхнені Галкін та Пугачова зазнімкувалися на пляжі та зі своїми дітьми-іменинниками

Російський гуморист Максим Галкін та його дружина Алла Пугачова, які стали об'єктами хейту і цькування на своїй батьківщині через те, що не підтримують війну проти України, попозували разом для щасливих фото.

Пара, яке перебралася до Ізраїлю, зазнімкувалася на пляжі.

47-річний Максим та 74-річна Примадонна показалися на ізраїльському пляжі Фото з Instagram Галкіна

Ідилічною світлиною Максим поділився в Instagram, закривши коментарі від недоброзичливців.

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Також артист виклав кадри зі святкування 10-річчя їхніх із Аллою дітей, Гаррі та Лізи.

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Як відомо, Галкін відкрито засуджує російську агресію та здіймає на кпини верхівку держави й пропагандистів. Пугачова ж у своїх висловлюваннях обережніша. Вона казала, що цілком солідарна з чоловіком, але і жаліла "наших рєбят", які гинуть в Україні.







