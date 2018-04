Принц Вільям і Кейт Міддлтон втретє стали батьками

Британський принц Вільям і герцогиня Кембриджська Кетрін Міддлтон 23-го квітня стали батьками втретє. У них народився син.

Хлопчик з'явився на світ у лікарні Святої Марії в Паддінгтоні, так само, як його брат і сестра, Джордж та Шарлотта.

Про це офіційно оголосив Кенсингтонський палац.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.