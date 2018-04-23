Принц Вільям і Кейт Міддлтон втретє стали батьками

Британський принц Вільям і герцогиня Кембриджська Кетрін Міддлтон 23-го квітня стали батьками втретє. У них народився син.

Хлопчик з'явився на світ у лікарні Святої Марії в Паддінгтоні, так само, як його брат і сестра, Джордж та Шарлотта.

Про це офіційно оголосив Кенсингтонський палац.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

"Її Королівська Високість, герцогиня Кембриджська без ускладнень народила сина об 11:01. Вага дитини становить 8 фунтів 7 унцій (3 кілограми 826 грамів). Герцог Кембриджський був присутній при народженні. Її Королівська Високість та дитина почуваються добре", - оголосили через Twitter.

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"Королеві, герцогу Единбурзькому, принцові Уельському, герцогині Корнуолльській, принцові Гаррі та членам обох сімей уже повідомили цю новину, і вони в захваті", - додали представники палацу.

Офіційно оголошено про народження малюка

A notice has been placed on the forecourt of Buckingham Palace following the announcement of the birth of The Duke and Duchess of Cambridge's third child.@KensingtonRoyal pic.twitter.com/82ZCB7F2aQ — The Royal Family (@RoyalFamily) April 23, 2018

Цікаво, що до самого 1977-го року представники королівської родини народжувалися вдома, пише The Telegraph.

Ба більше, протокол наполягав, щоби при появі на світ спадкоємця чи спадкоємиці престолу завжди був присутній офіційний свідок - щоби не лишити жодних підстав для сумнівів щодо легітимності наслідування.

Єлизавета ІІ усіх своїх дітей народила вдома. Ала батько на той момент іще принцеси, король Георг VI дозволив доньці першій обійтися без присутності секретаря, назвавши цю традицію "архаїчною".

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Як відомо, стать малюка світ дізнається лише після його народження.

Причому якби це все відбувалося на кілька років раніше, то принцеса Шарлотта мусила б поступитися братикові чергою до трону і замість четвертої стала б п'ятою. Але згідно з Актом про престолонасліддя, прийнятим у 2013-му році, тепер лише порядок народження визначає, хто стане королем (королевою) Великої Британії, не залежно від статі спадкоємця. Це правило поширюється на всіх членів королівської родини, народжених після 28-го жовтня 2011-го року, пише People.

А от свого рідного дядечка Гаррі, який до цього дня був п'ятим із спадкоємців, це маля таки відсунуло. Тобто принц Гаррі тепер стає шостим, за ним ідуть принц Ендрю та принцеси Беатріс і Євгенія.

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Про цікаві традиції, повязані з народженням дітей в королівській родині Великобританії читайте на "Українській правді. Життя".

Нагадаємо, незабаром там народиться ще одне маля. При надії перебуває онука Її Величності, дочка принцеси Анни, Зара Тінделл.

Фото з Twitter Кенсингтонського палацу, з мережі, з Facebook королівської родини