Речниця президента Мендель: Я не тримаюся за свою посаду

Нещодавно прес-секретарка президента Юлія Мендель опинилася в епіцентрі скандалу через те, що занадто завзято боронила свого боса від журналіста.

У соцмережах та пресі активно обговорювали поведінку Мендель та нової влади взагалі стосовно медіа. І дехто навіть вимагав прибрати Юлю с посади.

Катерина Осадча у "Світському житті" запитала Зе-речницю про дану ситуацію.

"…Я не тримаюся за посаду, тому що я впевнена, що завжди знайду роботу", - заявила 33-річна Мендель.

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"По-перше, я не вважаю, що зробила щось критичне. По-друге, журналіст сам кидався, і ви не побачити в жодній цивілізованій країні такого. Коли мені кажуть, що я його штовхала, то, вибачте, я могла просто впасти під ним, якби я не відштовхувалася… І я не те щоб відштовхувалася, я просто робила опір, наскільки це було можливо", - зазначила Юлія.

Юля наполягає, що не штовхала Сергія Андрушка

"Ми попросили журналіста не ставити запитань, бо у президента дуже насичений графік… Для цього журналіста це один бліц, а для нас таких бліців – тисячі", - наголосила вона.

Нагадаємо, інцидент між Мендель та Сергієм Андрушком підірвав мережу наприкінці вересня.

Фото з Instagram