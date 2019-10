Меган Маркл не стримала емоцій у відвертому інтерв'ю: Мало хто питав, чи я в порядку

Колишня актриса, а нині герцогиня Сассекська Меган Маркл розказала, яким непростим став для неї період вагітності та перших місяців після появи первістка.

Дружина принца Гаррі зізналася, що безцеремонність та прискіпливість медіа в цей час стали для неї мукою.

Маркл, яка нещодавно подала в суд на журналістів через оприлюднення її особистого листа, дала відверте інтерв'ю ITV News. Весь документальний фільм покажуть 20-го жовтня, а в тізері, який уже оприлюднено, герцогиня ледь стримує сльози.

"Not many people have asked if I’m ok ... it’s a very real thing to be going through behind the scenes."



Meghan reveals to ITV's @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL