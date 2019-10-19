Меган Маркл не стримала емоцій у відвертому інтерв'ю: Мало хто питав, чи я в порядку

Колишня актриса, а нині герцогиня Сассекська Меган Маркл розказала, яким непростим став для неї період вагітності та перших місяців після появи первістка.

Дружина принца Гаррі зізналася, що безцеремонність та прискіпливість медіа в цей час стали для неї мукою.

Маркл, яка нещодавно подала в суд на журналістів через оприлюднення її особистого листа, дала відверте інтерв'ю ITV News. Весь документальний фільм покажуть 20-го жовтня, а в тізері, який уже оприлюднено, герцогиня ледь стримує сльози.

"Not many people have asked if I’m ok ... it’s a very real thing to be going through behind the scenes."



Meghan reveals to ITV's @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL — ITV News (@itvnews) October 18, 2019

"Спасибі, що спитали, бо мало хто питав, чи я в порядку", - каже журналістові Меган.

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"Будь-яка жінка, особливо коли вона вагітна, дуже вразлива, тож було дуже тяжко. А потім, коли в тебе новонароджене дитя, ви розумієте... Особливо для жінки, це забагато... І це (переживання через публікації в ЗМІ) додається до того, що ти просто намагаєшся бути новоспеченою мамою та дружиною...", - зазначає вона.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі заявив, що поведінка ЗМІ по відношенню до його дружини - це справжнє цькування, і цьому час покласти край. Він порівняв Меган зі своєю покійною матір'ю Діаною та зізнався, що дуже боїться повторення трагедії.

Фото з Facebook королівської родини