Тодоренко: Мене можна здивувати другими пологами

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка через два тижні після пологів уже повернулася до роботи, зізналася, що може нескінченно говорити про дітей і бачить себе багатодітною мамою.

А ще вони з чоловіком Владом Топаловим дуже різні і можуть посваритися через будь-що.

Про все це телеведуча говорила в інтерв’ю з Elle.ua.

Хоча Регіна майже не була у декретній відпустці, вона б хотіла у неї повернутися.

"Я ще не встигла цим світом насолодитися: мені хочеться назад піти в декрет, говорити дитячою мовою, навчитися комунікувати з чоловіком так, щоб розуміти один одного з пів погляду", - зізналася Тодоренко.

Регіна і Влад уже понад рік в офіційному шлюбі і два роки разом

Утім, незважаючи на тотальну зайнятість, Регіна не виключає поповнення у родині.

"Я дуже люблю дітей і можу нескінченно говорити на цю тему. Чоловік сказав: "Будеш народжувати стільки, скільки вийде". Мені здається, у нас буде багатодітна сім'я. Просто хочеться все встигнути. У мене є такий пунктик: намагаюся бути реалізованою мамою, щоб потім не докоряти дітям, що все своє життя на них витратила. Тому я намагаюся вчитися і бути цікавою", - поділилася зірка.

"Незрима пуповина існує: коли мама щаслива - дитина щаслива, і навпаки", - додала вона.

Тодоренко не приховує, що з Топаловим вони абсолютно протилежні. Тому посваритися можуть букувально через все.

"Через те, що я речі розкидаю або що моя валіза стоїть дев'ять днів нерозібрана. Мене ж може розлютити, що він чіпляється до цієї валізи. Влада не влаштовує мій вічно розряджений телефон: "Чому до тебе ніколи не можна додзвонитися?" Це і правда безвідповідально з мого боку, і я багато чому вчуся у чоловіка… Я нехлюйка і вічний хаос, а у нього все систематично і сплановано на рік вперед", - розказала Регіна.

А ще Регіна читає дуже багато літератури з виховання дітей

Також Регіну запитали про стосунки з друзями з України та ставлення до політики.

"Я намагаюся обходити стороною тему політики, тому що я не знаю напам'ять конституцію України і інших країн. У мене може бути думка обивателя, як, наприклад, "ой, дорогі погані". Але я завжди і у всьому починаю з себе. Якщо чимось незадоволена, ставлю собі запитання: "А що я особисто зробила, щоб дороги були хорошими, щоб не крали з держбюджету, щоб не почалася війна?" - сказала вона.

"Говорити публічно я можу тільки про те, в чому розбираюся…Мені здається, у кожного має бути громадянська позиція, яку варто проявляти на виборах. Висловлювати її, публікуючи якісь пости, не вважаю за потрібне. Це справа суто особиста. Мої друзі дуже освічені люди, які не ставлять незручних запитань. Вони всі були на нашому весіллі, хто з України, хто з Америки, Індії, Італії, - і ніхто не ставив мене в глухий кут", - запевнила Тодоренко.

Нагадаємо, нещодавно Регіна стала "Жінкою року" за версією російського видання "Glamour".

Фото Elle.ua та з Instagram