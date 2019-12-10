Повалій оголосила ім’я онука та згадала, як погладшала на 20 кіло через політику

10-го грудня співачці Таїсії Повалій виповнилося 55 років, і найкращим подарунком для неї став новонароджений онук.

В інтерв’ю російському виданню "СтарХіт" Тая оголосила ім’я малюка, розказала на кого він схожий та згадала, як погладшала через політику.

Повалій у свої 55 заявила, що почувається на 25.

"Є бажання любити, відриватися, будувати і реалізовувати неймовірні плани", - зізналася співачка.

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І хоча ювілейний концерт в Києві їй влаштувати не вдалося, Таїсія не засмучується, бо на початку грудня стала бабусею.

"Ці відчуття ні на що не схожі! Хоча, можливо, вже забула, які почуття викликають маленькі діти. Коли Світлана народила, малюк у першу чергу побачив камеру айфона. Потім Денис показав відео. Відразу помітила, що у хлопчика не за віком мудрий погляд! Назвали Дем'яном. Коли взяла його на ручки, то відчула захват", - поділилася Повалій.

Бабуся Тая розказала, що її онук схожий на її колишню свекруху

На запитання, як їй вдається підтримувати красу, Тая згадала про невдалі ін’єкції, які досі про себе нагадують.

"Можу сміливо назвати себе піонеркою в області косметології. Коли в 1994 році в Одесі відкрилася перша приватна клініка, ми з подругами хором вирушили туди. Однак досвід виявився невдалим - тоді тільки починали використовувати гіалуронову кислоту, по суті, її навіть нормально не протестували на практиці. І мені обкололи носогубні і міжбровні зморшки. Через рік на лобі вилізла гуля", - розказала артистка.

"Лікарі просили вибачення і намагалися прибрати, але небезпечно - це ж обличчя, де величезна кількість нервових закінчень. Загалом, чужорідне речовина не розсмокталося і досі зі мною, мігрує - пару років тому спустилося в область під оком. І під час мезотерапії в нього випадково потрапили голкою, так почалося запалення, утворився величезний фурункул. Робили надрізи і видавлювали. Сім днів потім пила антибіотики", - пожалілася Повалій.

"Макіяж рятує", - каже Повалій

Що ж до дієти, то її Таїсія не дотримується.

"Їм усе що хочу, але в міру, а то втратити форму недовго. Так чотири роки тому і вийшло: заїдала всім підряд проблеми, пов'язані з політичною ситуацією. Врешті набрала 20 кілограмів. Одного разу подивилася в дзеркало і зрозуміла - так продовжувати не можна. Звернулася до дієтолога і стала харчуватися збалансовано: п'ять-шість разів на день невеликими порціями. Позбулася 18-ти кілограмів, а зараз підтримую результат", - зазначила співачка.

Також цього року шлюбу Повалій з Ліхутою виповнюється 25 років. Повалій зізналася, що бували моменти, коли вони могли і розлучитися.

"У пориві гніву могла сказати: "Набридло! Розлучаюся!". Але Ігор Леонідович - мудра і витримана людина, мовчки вислуховував. А на наступний ранок остигала, і ми обидва поводилися, ніби нічого не сталося. Якби чоловік був такий же запальний, то давно б розбіглися", - зізналася Таїсія.

"Мені здавалося, він мало уваги приділяє... А був момент, завагітніла і мріяла почути: "Таїчка, давай зупинимо гастрольний графік, адже у нас буде малюк". Однак цих слів не дочекалася. Врешті вирішили, що не час для дітей. Але у мене є прекрасний син від першого шлюбу, у Ігоря двоє дітей. А випробування дані нам згори", - запевнила вона.

Повалій з Ліхутою вже 25 років разом

На запитання, що вона сама собі бажає у наступному році, Повалій сказала:

"Свободи від різних обставин і, звичайно, щастя і любові".

Фото з Instagram