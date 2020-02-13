Зірка "Гри престолів" Тернер чекає на первістка від відомого співака - ЗМІ
Подейкують, британська акторка Софі Тернер скоро стане мамою. 23-річна зірка "Гри престолів" чекає на первістка від свого чоловіка, співака Джо Джонаса.
Радісну новину підтверджують численні джерела видання Just Jared.
"Пара тримає це в секреті, але їхні друзі та родина страшенно за них раді", - розказав інформатор.
"Софі навмисне обирає для червоних доріжок і поза ними такі аутфіти, щоби було зручно її тілу, яке змінюється", - додало інше джерело.
Як відомо, Тернер та 30-річний Джонас одружилися в Лас-Вегасі в травні 2019-го, а влітку зіграли ще одне весілля у Франції. Нагадаємо, лав-сторі пари почалася з того, що спільні друзі підбили співака написати Софі в Instagram.
Фото з Instagram Тернер
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