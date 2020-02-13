Зірка "Гри престолів" Тернер чекає на первістка від відомого співака - ЗМІ

Подейкують, британська акторка Софі Тернер скоро стане мамою. 23-річна зірка "Гри престолів" чекає на первістка від свого чоловіка, співака Джо Джонаса.

Радісну новину підтверджують численні джерела видання Just Jared.

Софі Тернер та Джо Джонас уперше стануть батьками

"Пара тримає це в секреті, але їхні друзі та родина страшенно за них раді", - розказав інформатор.

"Софі навмисне обирає для червоних доріжок і поза ними такі аутфіти, щоби було зручно її тілу, яке змінюється", - додало інше джерело.

Пара одружилася минулої весни

Як відомо, Тернер та 30-річний Джонас одружилися в Лас-Вегасі в травні 2019-го, а влітку зіграли ще одне весілля у Франції. Нагадаємо, лав-сторі пари почалася з того, що спільні друзі підбили співака написати Софі в Instagram.

Фото з Instagram Тернер

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Зірка "Гри престолів" вийшла заміж у вбранні від дружини Омеляна

"Думала про самогубство": зірка "Гри престолів" відверто розповіла про депресію

Зірка "Гри престолів" знялася в сімейному кліпі свого нареченого. ВІДЕО