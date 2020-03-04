"Думала, він виявиться х*йлом": Софі Тернер у глянці згадала перше побачення з чоловіком

Британська акторка Софі Тернер поки що не підтверджувала і не спростовувала чуток про свою вагітність. Зате 24-річна зірка "Гри престолів" стала героїнею чергового номеру журналу Elle та розказала, як їй пощастило з чоловіком.

А ще вона зізналася, що на перше побачення з музикантом Джо Джонасом про всяки випадок привела друзів. Софі боялася, що артист виявиться якимось "х*йлом".

Софі Тернер знялася для журналу та розповіла про свого коханого

"Із Джо я завжди відчувала, ніби пробилася вище своєї ліги. Я і досі так відчуваю. Він такий красивий, талановитий, веселий, харизматичний. Мені дуже пощастило, що я з ним, що хтось такий, як він хоче бути поруч зі мною, проводити зі мною час", - поділилася Тернер.

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А ще вона дуже рада, що "у комплекті" отримала нових подружок, дружин братів Джо.

Свого часу ж, коли музикант запросив її на перше побачення через Instagram, Софі вагалася.

"Я очікувала, що він прийде з охороною і всяке таке. Думала: "Він виявиться таким х*йлом." Я привела на зустріч із ним усіх моїх друзів, бо в глибині душі непокоїлася, що це може бути аферист із соцмереж - чи не знаю що", - пояснила вона.

Актриса торік вийшла заміж за Джо Джонаса з Jonas Brothers

"Це був просто місцевий гівняний бар, брудний, де грала класна музика і всюди хтось ригав. Ось таке місце. З найгірших, але і з найкращих", - описала місце першого побачення зірка.

"Він прийшов без охорони. Прийшов із другом, і вони напилися так само сильно, як і всі ми. Пригадую, ми вдвох лише кілька хвилин провели на танцполі, а потім просто знайшли собі місце подалі та розмовляли. Розмовляли годинами, годинами і годинами. І мені не було нудно. Не було натягнуто. Це не був смолл-ток - було просто дуже легко. Відтоді ми не розлучалися. Я поїхала з ним у тур", - пригадала Тернер.

фото elle з Instagram

Як відомо, на першу річницю своїх стосунків пара заручилася і незабаром зіграла цілих два весілля.

"Я відчуваю, єдине, що для мене змінилося, це те, що тепер є це неймовірне відчуття впевненості. Самі ці слова, "чоловік" та "дружина" - вони закріплюють стосунки. Мені подобається бути заміжньою. Гадаю, це прекрасно. Впевнена, у нас будуть негаразди та всяке таке. Але наразі впевненість та надійність - це все", - зазначила Софі.

Тернер боялася, що Джонас - "х*йло" чи аферист, а він виявився чоловіком її мрії

Нагадаємо, раніше актриса розказувала, що страждала від заниженої самооцінки та депресії. Вона навіть розмірковувала про самогубство.

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