Тодоренко розхвалила грудне вигодовування: Це чарівний процес і найприємніші емоції

Телеведуча Регіна Тодоренко припиняє годувати сина грудьми.

Про це вона офіційно повідомила в Instagram та поділилася емоціями з приводу грудного вигодовування.

"1 рік і 3 прекрасних місяці лактації. Хто б міг подумати, що в такому шаленому графіку це можливо. І ніііі, це були не заморожені тонни молока в холодильнику, якими годували бабусі, няні, тітки нашого сина (хоча нічого проти годування з пляшечки не маю). Я просто так сильно перейнялася материнством, що не хотіла залишати Майкла вдома і усюди брала його з собою", - розказала телезірка.

Регіна годувала сина своїм молоком рік і три місяці

"З низки причин можливості піти в декрет не було, та й не хотілося кидати роботу. Поки Майкл спав у своїй дитячій гримерці або у дворику біля знімального майданчика, я працювала, а потім мчала на годування. Дай Бог, щоб кожна дівчина зазнала найприємніші емоції від цього чарівного процесу. Адже саме в такі моменти відбувається обмін найнеймовірнішою енергією", - наголосила Регіна.

"У мене не було суворих графіків годування, я діяла за покликом нашого малюка. Бували періоди, коли нічна трапеза повторювалася кожні 2 години. І коли навколо зліталися шуліки зі своїми "добрими порадами" про те, як правильно годувати дитину або "час уже згортати лактацію", мене це дико дратувало і відволікало від внутрішнього діалогу з сином", - зауважила мамуся.

"Зараз я розумію всю важливість годування. Це не тільки про здоров'я, необхідні мікроелементи, імунітет тощо, це про гармонію, про душевний настрій, про духовний зв'язок, про любов. Ні в якому разі не хочу образити тих, хто на ШВ (штучне вигодовування - ред.) Всяке в житті буває, і кожна з нас - індивідуальна і унікальна, але я дуже поважаю тих дівчат, які з усіх сил борються за грудне вигодовування", - підсумувала Тодоренко.

Нагадаємо, Тодоренко з Топаловим стали батьками у грудні 2018-го року.