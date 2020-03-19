Актриса з "Гри престолів" захворіла на коронавірус
Британська акторка Індіра Варма, відома за роллю войовничої Еларії Сенд у серіалі "Гра престолів", захворіла на коронавірус.
Про це 46-річна зірка повідомила в Instagram.
"Я лежу з ним (вірусом) у ліжку, і це неприємно. Лишайтеся в безпеці, будьте здорові та добрі до людей поруч із вами", - написала Індіра.
Вона висловила жаль через те, що пандемія стала на заваді театральній постановці, де вона грає - це спектакль "Чайка" за однойменною п'єсою Чехова.
"Фенікс/чайка відроджується з попелу", - пообіцяла Варма.
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So sad our and so many other shows around the world have gone dark affected by the Covid-19 pandemic. We hope to be back soon and urge you all (and the govt) to support us when we do. Phoenix/ Seagull rising from the ashes. I’m in bed with it and it’s not nice. Stay safe and healthy and be kind to your fellow people.❤️💜❤️
Нагадаємо, днями коронавірус виявили в колеги акторки за "Грою престолів" Крістофера Хів'ю.
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