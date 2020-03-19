Актриса з "Гри престолів" захворіла на коронавірус

Британська акторка Індіра Варма, відома за роллю войовничої Еларії Сенд у серіалі "Гра престолів", захворіла на коронавірус.

Про це 46-річна зірка повідомила в Instagram.

Зірка "Гри престолів" захворіла на коронавірус

"Я лежу з ним (вірусом) у ліжку, і це неприємно. Лишайтеся в безпеці, будьте здорові та добрі до людей поруч із вами", - написала Індіра.

Вона висловила жаль через те, що пандемія стала на заваді театральній постановці, де вона грає - це спектакль "Чайка" за однойменною п'єсою Чехова.

"Фенікс/чайка відроджується з попелу", - пообіцяла Варма.

Нагадаємо, днями коронавірус виявили в колеги акторки за "Грою престолів" Крістофера Хів'ю.

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