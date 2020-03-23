Продюсер Вайнштейн у тюрмі захворів на коронавірус - ЗМІ

Американський продюсер Гарві Вайнштейн, якого суд нещодавно визнав винним у зґвалтуванні та злочинних діях сексуального характеру й відправив за ґрати на 23 роки, може бути хворий на коронавірус.

Про це кільком виданням, зокрема Deadline, Page Six та Niagara Gazette розповіли джерела в правоохоронних органах.

Зі слів інформаторів, вірус було виявлено в Вайнштейна та ще одного в'язня виправного закладу Венде, що в штаті Нью-Йорк. 68-річний кінодіяч наразі перебуває в ізоляції.

Вайнштейн у суді в березні

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Водночас інформації про хворобу свого клієнта не підтвердив речник, пише People. Він при цьому послався на закон HIPAA щодо збереження особистої інформації про здоров'я пацієнта і підзвітності медичного страхування.

"Наша команда... нічого такого поки не чула. Я не можу сказати вам того, чого не знаю", - наголосив представник Вайнштейна.

Як відомо, незадовго до винесення вироку суду продюсер переніс операцію на серці. Перед переведенням до Венде Вайнштейна на деякий час поклали до лікарні в Нью-Йорку через проблеми з тиском та біль у грудях.

Нагадаємо, в юристів продюсера лишається менше місяця, щоби подати апеляцію.

Фото з Instagram

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