Без масок: принц Вільям та Кейт у рожевому сходили подякувати медикам

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон 20-го березня побували у центрі довідкової медичної служби NHS 111 у Кройдоні.

Вони висловили подяку її працівникам, які наразі витримують шалене навантаження в звязку з пандемією коронавірусу, і на яких чекають вкрай непрості тижні чи навіть місяці.

Подружжя не стало надягати ні рукавичок, ні масок. Але, зайшовши до приміщення, Вільям із Кетрін одразу обробили руки санітайзером.

Як пише Harper's Bazaar, герцогиня була в рожевому костюмі від демократичного бренду Marks & Spencer і туфельках Hugo Boss.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 20 Мар 2020 в 10:59 PDT

"Ми з Кетрін мали честь навідати працівників NHS 111, щоби висловити їм нашу особисту подяку та подяку від імені моєї бабусі та батька, людям, які працюють цілодобово, щоби надати допомогу та пораду тим, хто найбільше цього потребує", - поділився Вільям через офіційний Instagram.

Принц підкреслив, що в ці непрості часи багато залежить не лише від медиків, а й від кожного громадянина.

"Ми всі маємо виконати свою роль, якщо хочемо захистити тих, хто є найбільш вразливим. Це означає діяти згідно останніх порад експертів, залишатися вдома, якщо в нас або тих, із ким ми живемо, є симптоми, та уникати контактів, які не є необхідними, щоби зменшити поширення вірусу", - закликав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 20 Мар 2020 в 11:21 PDT

Нагадаємо, королева Єлизавета, якій скоро виповниться 94 роки, та її 98-річний чоловік, принц Філіп перебувають на самоізоляції в Віндзорському палаці. А принцесі Беатріс, яка у травні збиралася вперше вийти заміж, довелося розпрощатися з мрією про пишне весілля.

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