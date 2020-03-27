"Було боляче дихати": герой українського "Холостяка" заявив, що перехворів на коронавірус
Герой другого сезону українського "Холостяка", 41-річний фотограф Френсіс Метью розповів, що перехворів на коронавірус. Він вирішив поділитися своїм досвідом після того, як на восьмий день йому стало ліпше.
Нині Метью вже навіть зміг повернутися до тренувань.
Він розказав свою історію в Instagram.
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Day 8 of covid 19 for me and I finally have some energy. Still low, but had a strong desire to deep clean my flat and shave. Now drained, but feels good to have cleaned. Enjoying a tea on the roof trying to recharge in the sun. The one thing I know for sure out of the last few days is how the virus affects everyone differently. I would say I have been middle of the rd with it regarding the severity of my symptoms. It hit me last week on Tuesday morning with a tight chest and very low energy. I went home to bed and breathing hurt. Very restrictive chest. Pounding headaches and very low energy. By day 2 my smell and taste had gone with an unblocked nose. Then came the cough, which for me was a blessing as it helped relieve the tightness in my chest. The cough only lasted a day and a half. Then the tightness came back with a small burning inside my lungs . I couldn't take deep breaths without pain. I still have no taste or smell, but my energy is coming back and my chest is no longer tight or hurting. From doing a lot of exercise a week to none and getting wiped out by walking up the stairs, I am hoping to be able to start light exercises by Friday and am going to start posting more now that I have time and put my routines on here for anyone to follow and exercise while at home in isolation. I will explain correct techniques as I go for anyone interested in learning. #covid-19 #coronavirus #personaltraining #isolation #homeworkouts #gettingfitagain #strengthtraining #calisthenic #rebuilding #rebuildingmyself
"Восьмий день COVID-19, і нарешті в мене з'явилася якась енергія. Все ще кволий, але маю сильне бажання добре прибрати мою квартиру та поголитися", - зізнався Френсіс.
Зі слів "холостяка", єдине, що він зрозумів за ці дні, так це те, що на кожного вірус діє по-своєму. Тяжкість проявів коронавірусу у себе Метью вважає десь середньою.
"Мене накрило минулого тижня, уранці в вівторок, відчуття стиснення в грудях та брак енергії. Я пішов додому і ліг у ліжко, дихати було боляче. Дуже сильне стиснення в грудях. Пульсуючий головний біль і сильна слабкість. На другий день я втратив нюх та відчуття смаку, але ніс забитий не був", - розказав Френсіс.
"Тоді почався кашель, і це було для мене полегшенням, бо помогло позбутися відчуття стиснення в грудях. Кашель тривав лише півтора дні. Тоді стиснення повернулося, з несильним відчуттям печіння в легенях. Я не міг без болю зробити глибокий вдих. Смаків та запахів я не відчуваю досі, але енергія до мене повертається, і в грудях більше не тисне і не болить", - додав чоловік.
Метью не вточнює, чи проходив він перевірку на коронавірус, і чи має офіційний діагноз. Хай там як, але йому вже настільки ліпше, що він показує відтискання у мережі.
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