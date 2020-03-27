"Було боляче дихати": герой українського "Холостяка" заявив, що перехворів на коронавірус

Герой другого сезону українського "Холостяка", 41-річний фотограф Френсіс Метью розповів, що перехворів на коронавірус. Він вирішив поділитися своїм досвідом після того, як на восьмий день йому стало ліпше.

Нині Метью вже навіть зміг повернутися до тренувань.

Він розказав свою історію в Instagram.

"Восьмий день COVID-19, і нарешті в мене з'явилася якась енергія. Все ще кволий, але маю сильне бажання добре прибрати мою квартиру та поголитися", - зізнався Френсіс.

Зі слів "холостяка", єдине, що він зрозумів за ці дні, так це те, що на кожного вірус діє по-своєму. Тяжкість проявів коронавірусу у себе Метью вважає десь середньою.

"Мене накрило минулого тижня, уранці в вівторок, відчуття стиснення в грудях та брак енергії. Я пішов додому і ліг у ліжко, дихати було боляче. Дуже сильне стиснення в грудях. Пульсуючий головний біль і сильна слабкість. На другий день я втратив нюх та відчуття смаку, але ніс забитий не був", - розказав Френсіс.

"Тоді почався кашель, і це було для мене полегшенням, бо помогло позбутися відчуття стиснення в грудях. Кашель тривав лише півтора дні. Тоді стиснення повернулося, з несильним відчуттям печіння в легенях. Я не міг без болю зробити глибокий вдих. Смаків та запахів я не відчуваю досі, але енергія до мене повертається, і в грудях більше не тисне і не болить", - додав чоловік.

Метью не вточнює, чи проходив він перевірку на коронавірус, і чи має офіційний діагноз. Хай там як, але йому вже настільки ліпше, що він показує відтискання у мережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Francis Mathew (@francismathew) 27 Мар 2020 в 2:57 PDT

Як відомо, на щастя, без ускладнень переносять COVID-19 Том Хенкс, Ідріс Ельба, князь Монако Альбер та принц Чарльз. А Ольга Куриленко стверджує, що вже вилікувалася. Але за своє життя в реанімації зараз бореться радянський та російський співак Лев Лещенко.