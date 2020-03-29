Дружина Трюдо одужала від коронавірусу

Дружина прем’єра Канади Джастіна Трюдо, Софі Грегуар повідомила, що одужала від коронавірусу.

Про це вона написала у своєму Facebook.

44-річна перша леді Канади зауважила, що почувається набагато краще, а її лікар в Оттаві запевнив, що з нею вже все гаразд.

Також Трюдо подякувала всім за любов та підтримку.

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У своєму Instagram Софі показала, як нині виклядає

"Зараз складні часи. Я знаю, як важко бути наодинці, адже ми всі соціальні істоти, включаючи мене. Але те, що ми збільшуємо фізичну відстань, не означає, що ми маємо робити те саме на емоційному рівні. Від соцмереж до простого телефонного дзвінка - існує дуже багато способів залишатися на зв’язку і фактично поглиблювати наші взаємини на відстані", - зауважила Софі.

"Я твердо вірю, що наука і співчуття допоможуть подолати цю кризу. Це означає слухати та дотримуватися медичних протоколів та залишатися вдома весь час", - додала вона.

Трюдо повідомив про хворобу дружини 12-го березня. Тоді ж він перейшов на самоізоляцію, яку 26-го березня продовжив про всяк випадок.

Нагадаємо, акторське подружжя Том Хенкс і Рита Вілсон теж повідомили про своє одужання. А раніше гарною новиною поділилася і Ольга Куриленко.