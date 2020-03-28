Здорові та вдома: Хенкс із дружиною вийшли з карантину після коронавірусу та вернулися до США

Шанувальники американського актора Тома Хенкса та його дружини Рити Вілсон нарешті можуть зітхнути з полегшенням.

63-річні зірки перенесли коронавірус легко і по завершенні карантину повернулися з Австралії до США.

Як пише The Daily Mail, 27-го березня пара прилетіла до Лос-Анджелеса приватним літаком. Тома й Риту сфотографували, коли вони їхали з аеропорту додому.

Том і Рита нарешті вдома

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Очікується, що ще деякий час після свого повернення зірки пробудуть в самоізоляції, як це нині вимагається від громадян Америки, які прибули з-за кордону.

Нагадаємо, про те, що в них діагностовано COVID-19, Хенкс та Вілсон оголосили 11-го березня.

Подружжя деякий час провело в лікарні, але, оскільки їхній випадок виявився нетяжким, решту необхідного періоду самоізоляції вони пробули в орендованому помешканні, граючи в карти, готуючи та спілкуючись у соцмережах.

Як відомо, і Том, і Рита належали до групи ризику. Актор страждає на діабет, а його дружина кілька років тому подолала рак.

Прінтскрін з The Daily Mail, фото з Instagram

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