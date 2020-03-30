Хата сама себе не прибере: 86-річна ікона гламуру Джоан Коллінз господарює в леопарді
30 березня 2020, 17:45
Британська кінозірка Джоан Коллінз, сидячи на карантині, засукала рукави, надягла рукавички та взялася за хатні справи, і чоловіка свого Персі залучила.
Мотивуючим колажем 86-річна зірка "Династії" поділилася в Instagram.
"Ну, хтось же має це робити!", - написала Джоан.
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Іще актриса показала стос книжок, який, сподівається Коллінз, поможе їй протриматися на час "локдауна".
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Нагадаємо, Персі - п'ятий чоловік кінодіви. Він молодший за неї на 32 роки, а секретом міцності шлюбу Джоан вважає "секс, секс, секс".
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