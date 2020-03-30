Хата сама себе не прибере: 86-річна ікона гламуру Джоан Коллінз господарює в леопарді

Британська кінозірка Джоан Коллінз, сидячи на карантині, засукала рукави, надягла рукавички та взялася за хатні справи, і чоловіка свого Персі залучила.

Мотивуючим колажем 86-річна зірка "Династії" поділилася в Instagram.

"Ну, хтось же має це робити!", - написала Джоан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joan Collins (@joancollinsdbe) 27 Мар 2020 в 12:12 PDT

Іще актриса показала стос книжок, який, сподівається Коллінз, поможе їй протриматися на час "локдауна".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joan Collins (@joancollinsdbe) 30 Мар 2020 в 2:33 PDT

Нагадаємо, Персі - п'ятий чоловік кінодіви. Він молодший за неї на 32 роки, а секретом міцності шлюбу Джоан вважає "секс, секс, секс".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Ненавиджу джинси": 86-річна Джоан Коллінз із голими плечима та в діамантах у кампейні Valentino

Ентоні Хопкінс та його кіт зачарували мережу карантинним ВІДЕО