Бекхем у міні задерла ніжки на канапу в глянці

Іще кілька місяців тому, коли світ іще не здогадувався, яких шокуючих масштабів набуде пандемія коронавірусу, британська дизайнерка Вікторія Бекхем була у Нью-Йорку та попозувала там для мексиканського Vogue.

Для обкладинки 45-річна жінка спокусливо прилягла на підлогу.

Вікторія Бекхем у Нью-Йорку позувала для мексиканського глянцю

"Я не знала, постити це чи ні... Це фото для обкладинки було зроблене ніби в іншій реальності та часі, як зараз здається", - поділилася Вікі в Instagram.

Справді, наче в іншому житті...

Як зізналася Бекхем, вона плекає щасливий спогад про день тієї фотозйомки і тому хоче ним поділитися.

Нагадаємо, Вікторія, Девід та їхні молодші діти сидять удома на карантині й розважаються кулінарними експериментами та складанням Lego. А ще граються з песиками.

Фото з Instagram Бекхем, Vogue México та редакторки Клаудії Вальдес де Клегг