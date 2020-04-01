Ідріс Ельба здивований, як легко одужав від коронавірусу: Думав, мене спіткає найгірше

Британський актор Ідріс Ельба став іще однією людиною, якій вдалося побороти коронавірус. 47-річному акторові самому не віриться, що хвороба в нього минула непомітно, адже він страждає на астму і належить до групи ризику.

Одужала й дружина зірки "Лютера" Сабріна, яка заразилася від нього. Жінка анітрохи не шкодує про те, що не ізолювалася від коханого.

Про це Ельба розказав шанувальникам у Twitter та Instagram.

"Народе, як справи? Я просто хотів надіслати вам невеличкий апдейт про те, як ми. Із нами обома все добре, досі без симптомів. Ми пройшли період карантину, але застрягли в невизначеності. Ми не можемо полетіти (з Америки) назад додому, тож маємо трохи ще посидіти, але з нами все добре, і ми дуже вдячні, що найгірше, мабуть, позаду", - поділився актор.

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Ідріс Ельба безсимптомно перехворів на коронавірус

"МІз нами обома все добре, ми просто намагаємося зберігати оптимізм. Сподіваюся ви, люди, теж. Лишайтеся при здоровому глузді, не тривожтеся і не панікуйте занадто. Послухайте мене, люди, я думав, що мене, як астматика, спіткає найгірше, але, на щастя, я через це пройшов, і ви теж зможете", - наголосив Ідріс.

47-річний актор страждає на астму

Як відомо, в актора та його дружини не було взагалі жодних проявів хвороби. Зі слів Ельби, лише того дня, коли він здавав тест на коронавірус, у нього ломило тіло.

Перевіритись актор вирішив про всяк випадок, коли дізнався, що захворіла людина, з якою він спілкувався. Ймовірно, то була перша леді Канаді Софі Трюдо.

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